Stop per Koné: domani il francese svolgerà gli esami strumentali

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Oggi ha parlato Daniele De Rossi, domani tocca a Gasperini. Il tecnico della Roma in vista del match di sabato sera allo stadio Olimpico parlerà alle 13:30 da Trigoria per presentare la partita di cam...
Primo gol in maglia giallorossa ieri sera per De Roon, il centrocampista ha sbloccato il match con un bolide nel primo tempo. Una prestazione importante per l'ex Atalanta, che ha commentato in questo...
Sabato sera all'Olimpico si presenterà il Genoa di Daniele De Rossi. E oggi il tecnico dei liguri ha parlato in conferenza stampa. "La partita l'ho preparata come tutte le altre, concentrato appunto s...
Loading