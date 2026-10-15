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Stop per Koné: domani il francese svolgerà gli esami strumentali

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di Fabio D'Ascanio
kone infortunio
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Manu Koné si è fermato ieri al 17' del primo tempo nella sfida contro il Real Madrid. Il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare e ha lasciato il campo in lacrime facendo posto a Pisilli. 
Nel post partita Gian Piero Gasperini ha parlato di un'elongazione. Nella giornata di domani il francese si sottoporrà agli esami strumentali che sveleranno l'entità dell'infortunio. 
K. Kone

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FranceFrancia Età 25 Centrocampista

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