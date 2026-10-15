Koné in lacrime: è stiramento. Ansia per Dybala

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IL TEMPO (G. TURCHETTI) È emergenza totale in vista del Genoa e non solo. Gasperini è stato costretto a sostituire per infortunio prima Koné e poi Dybala contro il Real Madrid. Le condizioni del centr...
IL TEMPO (L. PES) Dal paradiso all’inferno in otto minuti. La Roma esce sconfitta dal match del ritorno della Champions nella Capitale, e lo fa nel modo più doloroso possibile. Dopo aver messo sotto...
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