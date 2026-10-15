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Koné in lacrime: è stiramento. Ansia per Dybala

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
kone real
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Un quarto d’ora da leone al cospetto del Real Madrid. Poi, su un recupero difensivo, Manu Koné rimane a terra tenendosi dolorante la coscia e facendo sospirare tutto l’Olimpico. Il centrocampista scoppia in lacrime comprendosi il volto con la maglietta. E la tiene così fino all’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi. A consolarlo anche Mbappé e Konaté, suoi compagni in Nazionale. Il cambio è inevitabile e fa infuriare Gasperini. Koné, infatti, ha accusato uno stiramento al bicipite femorale della gamba destra che sarà valutato oggi tramite esami strumentali. Di certo, il francese non ci sarà sabato contro il Genoa, i tempi di recupero si preannunciano più lunghi e il centrocampista rischia di rivedere il campo alla ripresa del campionato dopo la sosta di metà novembre. […]
Ma quella relativa a Koné non è l’unica notizia che preoccupa Gasp. Perché a fine primo tempo anche Dybala resta negli spogliatoi per un risentimento muscolare alla coscia che allarma meno ma potrebbe impedire alla Joya di giocare sabato all’Olimpico. Ulteriori tegole per le prossime 7 gare tra Champions e campionato. E che si sommano agli infortuni di Svilar e Cristante (ancora incerto il recupero di Bryan). E alla squalifica di Malen. Al posto di Koné giocherà Pisilli mentre Santiago Castro partirà per la prima volta dal 1’ e sostituirà Malen al centro dell’attacco, mentre la zona di Dybala (in caso di forfait) sarebbe occupata da uno tra Mora e Pellegrini.
(Gasport)
K. Kone

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FranceFrancia Età 25 Centrocampista

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