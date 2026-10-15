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Koné in lacrime, stop Dybala

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
kone infortunio
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IL TEMPO (G. TURCHETTI) È emergenza totale in vista del Genoa e non solo. Gasperini è stato costretto a sostituire per infortunio prima Koné e poi Dybala contro il Real Madrid. Le condizioni del centrocampista francese preoccupano maggiormente. Dopo un quarto d’ora di gioco, il numero diciassette giallorosso si è accasciato al suolo per un problema muscolare alla coscia. La maglia a coprire il volto e l’uscita dal campo in lacrime non lasciano presagire nulla di positivo. Soltanto gli esami, però, chiariranno l’entità dell’infortunio. L’attaccante argentino, invece, non è rientrato in campo alla ripresa per un risentimento muscolare, ma la sua presenza sabato con il Genoa è fortemente in dubbio. Le soluzioni a centrocampo diminuiscono ulteriormente per Gasperini, che ora potrà fare affidamento soltanto su De Roon, Pisilli e Pellegrini. È ancora fermo ai box - per il problema al collaterale - Cristante, che ha come obiettivo quello di tornare a disposizione per il Napoli. Anche se è più probabile che il capitano giallorosso rientri per la sfida sul campo dell’Udinese, saltando anche l’impegno casalingo con il Cagliari.
Tra gli assenti figura anche Svilar, che tornerà a disposizione di Gasperini direttamente dopo la sosta per le nazionali di novembre. Il portiere giallorosso è volato in Belgio dove effettuerà un periodo di riabilitazione.
GasperiniDybalaKoné

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