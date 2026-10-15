Koné in lacrime, stop Dybala

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
IL TEMPO (G. TURCHETTI) Un ritorno Special per chi è stato avversario per novanta minuti, ma non sarà mai un nemico. E, allora, anche per Mourinho è stato difficile contenere le emozioni nella serata...
IL TEMPO (L. PES) Dal paradiso all’inferno in otto minuti. La Roma esce sconfitta dal match del ritorno della Champions nella Capitale, e lo fa nel modo più doloroso possibile. Dopo aver messo sotto...
Se n’era andato senza poter salutare il suo pubblico, il popolo giallorosso con cui aveva vinto, sofferto e scritto pagine di storia. Ora, a distanza di quasi tre anni, il destino gli restituisce l’oc...
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