Koné, infortunio muscolare ai flessori contro il Real: da valutare l'entità dello stop

Infortunio per Manu Koné durante la sfida contro il Real Madrid. Il centrocampista francese è stato costretto a lasciare il campo al 17', dopo essersi accasciato a terra per un problema muscolare ai flessori. Al suo posto è entrato Niccolò Pisilli.

Le condizioni di Koné saranno valutate nelle prossime ore per chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Il francese aveva già dovuto fare i conti con diversi problemi fisici nella passata stagione, tra cui un infortunio alla coscia e un problema al bicipite femorale. Al momento non ci sono indicazioni certe sulla natura e sulla gravità del nuovo stop.