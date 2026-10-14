Roma-Real Madrid, formazioni ufficiali: Gasperini con Dybala-Malen. Mourinho lancia Diomande (FOTO e VIDEO)

Striscione per Mourinho al Colosseo: "Ci hai insegnato a onorare la Roma"

ott 14, 19:04

Si avvicina Roma-Real Madrid, e al Colosseo è spuntato lo striscione per José Mourinho. L'accoglienza, anche allo stadio, sarà sicuramente da brividi. "José, tra ferite e vittorie ci hai insegnato una...