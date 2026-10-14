Roma-Real Madrid, formazioni ufficiali: Gasperini con Dybala-Malen. Mourinho lancia Diomande (FOTO e VIDEO)

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Giocherà dall'inizio Matias Soulé, dopo la panchina di Como. L'argentino, così come Gasperini, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime: "E' molto speciale, è una partita bellissima da giocare e anche...
A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Roma-Real Madrid, Gian Piero Gasperini ha parlato a Prime: "Queste gare mancano da tanto tempo, la gente le aspetta da anni. Il Real Madrid ha i migliori g...
Si avvicina Roma-Real Madrid, e al Colosseo è spuntato lo striscione per José Mourinho. L'accoglienza, anche allo stadio, sarà sicuramente da brividi. "José, tra ferite e vittorie ci hai insegnato una...
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