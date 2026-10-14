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Roma-Real Madrid, formazioni ufficiali: Gasperini con Dybala-Malen. Mourinho lancia Diomande (FOTO e VIDEO)

Coppe europee
di R.P.
Roma
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Alle 21 la Roma torna in Champions League all'Olimpico. E contro avrà Mourinho con il suo Real Madrid. Oltre 60mila i presenti per una partita che si preannuncia caldissima. Ecco le formazioni ufficiali del match.
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. A disposizione: De Marzi, Vasquez, Balerdi, Castro, Ghilardi, Koulierakis, Lulli, Mora, Pellegrini, Pisilli, Rensh. Allenatore: Gasperini.
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfried, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Diomande, Mbappé, Vinicius. A disposizione: Lunin, Mestre, Alexander-Arnold, Carreras, Diaz, Endrick, Espi, Guler, Huijsen, Pitarch, Silva. Allenatore: Mourinho.
ARBITRO: Letexier (Francia). ASSISTENTI: Mugnier-Rahmouni (Francia). IV UFFICIALE: Dechepy (Francia). VAR: Higler (Olanda). ASS. VAR: Van Boekel (Olanda).
20:24 - Un boato incredibile ha accolto l'entrata in campo della Roma per il riscaldamento: "Forza Roma olé" il coro che accompagna i giocatori al passaggio sotto la Curva Sud per entrare in campo.
Delirio dei tifosi della Roma: circa tremila tifosi hanno accolto il pullman giallorosso in avvicinamento all'Olimpico. Sale la tensione per il match di stasera.
L'account X della Roma inizia a postare le prime immagini dallo stadio Olimpico
Anche l'account del Real Madrid comincia a postare dallo stadio Olimpico.

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