Gasperini prima di Roma-Real Madrid: "Proveremo a metterli in difficoltà"

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Roma-Real Madrid, Gian Piero Gasperini ha parlato a Prime: "Queste gare mancano da tanto tempo, la gente le aspetta da anni. Il Real Madrid ha i migliori giocatori al mondo, soprattutto in velocità: lo sappiamo e dobbiamo essere bravi come squadra".

"Dovremo cercare di metterli in difficoltà - ha detto ancora - di esaltare qualche loro difficoltà e limitare i loro pregi, che sono tanti. Tutto quello che c'è intorno è una spinta incredibile, ma dopo c'è il campo".