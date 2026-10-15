Dybala, filtra ottimismo dopo lo stop con il Real Madrid: solo un affaticamento per l'argentino

Nel match di ieri contro il Real Madrid, Paulo Dybala è uscito all'intervallo a causa di un problema muscolare. Arrivano già le primi indicazioni sul motivo dello stop e sono rassicuranti. Si tratterebbe, infatti, solo di un affaticamento muscolare che non preoccupa in vista dei prossimi impegni. Nelle prossime ore le sue condizioni verranno monitorate.