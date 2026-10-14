Dybala, risentimento muscolare contro il Real Madrid: dentro Mora a inizio secondo tempo

Brutte notizie per la Roma durante l'intervallo della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Paulo Dybala non è rientrato in campo dopo i primi 45 minuti a causa di un risentimento muscolare. Al suo posto Gasperini ha inserito Mora, chiamato a prendere il posto dell'argentino nella ripresa.

Le condizioni della Joya saranno da valutare nelle prossime ore per capire l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. L'infortunio arriva in un momento delicato della partita, con la Roma sull'1-1 dopo il vantaggio firmato da Marten de Roon e il pareggio di Mbappé. Lo staff giallorosso monitorerà la situazione per stabilire se saranno necessari ulteriori accertamenti.