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Calciomercato Roma, interesse concreto per Ben Seghir: piace molto a Gasperini

Mercato
di Matteo Esposito
Ben Seghir
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La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato in esclusiva dal sito, uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione dal direttore sportivo D’Amico è quello di Eliesse Ben Seghir, classe 2005 del Bayer Leverkusen.
Il marocchino, in possesso anche della cittadinanza francese, è un profilo molto duttile: può essere impiegato da esterno offensivo, da trequartista e anche da centravanti. Un giocatore che piace particolarmente a Gian Piero Gasperini, tanto che la società giallorossa starebbe valutando la possibilità di provare ad accontentare il proprio allenatore.
(Calciomercato.it)
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