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Pellegrini: domani esami per capire l'entità dell'infortunio

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di R.P.
Pellegrini
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Lorenzo Pellegrini ha dovuto lasciare il campo ieri sera per un problema muscolare al flessore della gamba destra.
Domani sono previsti gli esami strumentali per capire la gravità della situazione. Sicuramente il centrocampista, però, salterà la gara di Napoli in programma sabato pomeriggio.

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