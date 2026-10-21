Pellegrini: domani esami per capire l'entità dell'infortunio

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Molina è stato uno dei protagonisti nella vittoria di ieri sera della Roma contro il Bodo. La prima affermazione europea dei giallorossi. L'argentino ha anche trovato il primo gol con la nuova maglia...
Non c'è un attimo di sosta, sabato pomeriggio la Roma andrà a giocare al Maradona contro il Napoli. Come i giallorossi anche ieri la squadra di Allegri ha giocato in Champions League battendo il Bodo....
Un annuncio importante in casa Roma femminile: il club giallorosso in questi minuti ha ufficializzato il rinnovo contrattuale della capitana Manuela Giugliano fino al 30 giugno del 2030. La numero 10,...
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