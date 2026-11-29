Calciomercato Roma, il Milan non molla Endrick: ipotesi clausola di riacquisto per il Real MadridMercato
🚨#ACMilan AC Milan have not given up on signing Endrick and continue to view the Brazilian as one of their priority attacking targets. 📞 The Italian club are exploring creative structures that could make a deal possible, including a proposal featuring a future buy-back clause… https://t.co/xueFwXwiFl— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 29, 2026
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Fiumicino, lascia l'auto al coperto e parti senza pensieri: con Easy Parking risparmi e hai tanti vantaggi
Oltre 2.500 posti auto coperti, prenotazione online con tariffe dedicate, navetta gratuita 24 ore su 24 e sconti esclusivi all'interno dell'aeroporto. Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroport...
Candreva: "Avevo parlato bene di Totti e De Rossi, i tifosi della Lazio pensavano fossi romanista"
In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Antonio Candreva ha ripercorso le tappe della propria carriera, soffermandosi anche sulla difficile accoglienza ricevuta dai tifosi della La...
Okaka: "Svilar voleva smettere di giocare. L'ho preso un po' sotto la mia ala e gli dicevo che doveva avere solo pazienza"
L'ex attaccante della Roma Stefano Okaka ha rilasciato una lunga intervista, ripercorrendo le tappe della propria carriera. Dagli esordi in giallorosso agli aneddoti su Totti, De Rossi, Cassano e Spal...
Roma-Monza all'Olimpico: le info per i tifosi giallorossi
Tutto quello che serve sapere per Roma-Monza, in programma domenica 29 novembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico per la 13ª giornata di Serie A. Attesi oltre 62mila spettatori, con il Distinto Nord-Ove...