Gasperini ha costruito negli anni un'identità calcistica ben precisa, fondata su intensità, organizzazione e cura di ogni dettaglio. Oggi alla guida della Roma, il tecnico piemontese, nato a Grugliasco nel 1958, ha maturato la propria esperienza prima sul campo, da centrocampista, indossando le maglie di Pistoiese, Pescara e Salernitana. La carriera da allenatore lo ha portato successivamente sulle panchine di Crotone e Genoa, fino alle parentesi con Inter e Palermo. La svolta è arrivata a Bergamo, dove ha dato vita a uno dei cicli più significativi della storia recente dell'Atalanta. Nove stagioni caratterizzate da risultati, continuità e crescita, culminate nel 2024 con la conquista dell'Europa League. Nella finale contro il Bayer Leverkusen, l'Atalanta si impose con una prestazione memorabile,conquistando il primo titolo internazionale della sua storia. A completare il percorso ci sono anche tre finali di Coppa Italia. LEGGO - Gian Pieroha costruito negli anni un'identità calcistica ben precisa, fondata su. Oggi alla guida della, il tecnico piemontese, nato a Grugliasco nel 1958, ha maturato la propria esperienza prima sul campo, da centrocampista, indossando le maglie di Pistoiese, Pescara e Salernitana. La carriera da allenatore lo ha portato successivamente sulle panchine di Crotone e Genoa, fino alle parentesi con Inter e Palermo. La svolta è arrivata a Bergamo, dove ha dato vita a uno dei cicli più significativi della storia recente dell'. Nove stagioni caratterizzate da risultati, continuità e crescita, culminate nel 2024 con la conquista dell'. Nella finale contro il Bayer Leverkusen, l'Atalanta si impose con una prestazione memorabile,conquistando il primo titolo internazionale della sua storia. A completare il percorso ci sono anche tre finali di Coppa Italia.

Intensità, organizzazione e lavoro quotidiano rappresentano i pilastri del metodo Gasperini. Ogni settimana è dedicata alla costruzione di automatismi e movimenti, affinché ciascun giocatore sappia interpretare correttamente spazi, tempi e compiti. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1, con la possibilità di passare al 3-4-3.

Il contributo dell'allenatore va oltre i risultati ottenuti sul terreno di gioco. Tra le sue qualità principali c'è la capacità di valorizzare il materiale umano a disposizione, rilanciando giocatori, facendo crescere giovani talenti e trasformando elementi poco conosciuti in profili ricercati sul mercato. Un lavoro che ha accompagnato l'ascesa dell'Atalanta, diventata nel tempo un modello di riferimento per gestione societaria e del campo.