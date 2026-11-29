Presenze e gol in nazionale: Roma ha sorpassato MilanoLa penna degli Altri
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Okaka: "Svilar voleva smettere di giocare. L'ho preso un po' sotto la mia ala e gli dicevo che doveva avere solo pazienza"
L'ex attaccante della Roma Stefano Okaka ha rilasciato una lunga intervista, ripercorrendo le tappe della propria carriera. Dagli esordi in giallorosso agli aneddoti su Totti, De Rossi, Cassano e Spal...
Calciomercato Roma, il Milan non molla Endrick: ipotesi clausola di riacquisto per il Real Madrid
Resta forte la concorrenza del Milan per Endrick, uno degli obiettivi di mercato della Roma per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal giornalista turco, il brasiliano continua...
Roma-Monza all'Olimpico: le info per i tifosi giallorossi
Tutto quello che serve sapere per Roma-Monza, in programma domenica 29 novembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico per la 13ª giornata di Serie A. Attesi oltre 62mila spettatori, con il Distinto Nord-Ove...