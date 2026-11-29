Non voglio partire con i numeri - che pure sono significativi - ma con le emozioni, i sentimenti che questa nostra Roma, a conduzione Gasperini, ci trasmette. È una stagione appassionante. Ma anche per chi, come me, la segue da oltre 60 anni è una gran bella novità: per la qualità del gioco e la sintonia di tutto il gruppo. A Parigi, subito dopo la gara, “Hermoso” ha parlato di merito del mister e di “meriti del gruppo”. (...) Gasp chiamato a completare il capolavoro di giugno, quando chiese rinforzi, ma soprattutto convinse D'Amico e la proprietà a blindare alcuni pezzi importanti. Fu un capolavoro per Koné e Soulé. (...)

Poi ci sono anche i numeri e, su questo aspetto, ci ha dato una grande mano Luis Enrique (...). “El hombre vertical”, con affetto sincero, ha ricordato le tre partite della Roma in Champions, contro Real, United e Psg: due sono state perse, una pareggiata, ma la qualità del gioco è stata simile e molto alta, le differenze sono episodi che tendono a ridursi. Un bilancio da squadra vera, come i soli tre pareggi ottenuti in campionato (...). Ecco i numeri (...), cosa dicono? Che oggi sbraniamo il Monza? No, Gasp, come Liedholm, non lo pensa mai e farà rotazioni opportune, come sempre, non turn over. Poi, ci aspettano altre tappe in salita, ma finché ci divertiamo siamo fiduciosi.

(P.Liguori - Il Messaggero)