oltre 50 milioni di euro, ma rischiano di diventare un vuoto a perdere per la Roma. In attesa delle direttive sul mercato in entrata, infatti, il ds D'Amico deve occuparsi dei casi legati a Robinio Vaz e Artem Dovbyk. I due attaccanti spediti in prestito in estate con la speranza quantomeno di rivalorizzare il loro cartellino. E invece Hull City e Bologna hanno fatto sapere al club giallorosso di voler interrompere il prestito. (...) In due sono costati, ma rischiano di diventare un vuoto a perdere per la Roma. In attesa delle direttive sul mercato in entrata, infatti, il dsdeve occuparsi dei casi legati a. I due attaccanti spediti in prestito in estate con la speranza quantomeno di rivalorizzare il loro cartellino. E invece. (...)

Il caso più spinoso riguarda Vaz che in campo si è visto poco o nulla tanto da finire in Primavera. Ma ciò che ha fatto deflagrare la situazione è ciò che è avvenuto fuori dal rettangolo verde. Approfittando di una giornata libera, il 2007 è rientrato in Francia saltando anche una seduta d'allenamento. Non solo. Perché Vaz è stato fermato e interrogato dalla polizia in quanto viaggiava a bordo di un'auto segnalata come rubata (...) Jakirovic ha dichiarato: “La società sta affrontando la situazione direttamente con la Roma. Per quanto mi riguarda è una condotta inaccettabile”.

(Gasport)