La speranza era ovviamente quella di poter guardare con una fiducia diversa alla vetta della classifica. Ed invece l'ennesima vittoria della Lazio (arrivata ieri pomeriggio in casa del Torino per 2-1) costringe la Roma a rinviare l'appuntamento con i sogni di gloria. Battere il Monza oggi pomeriggio sarà comunque importante, se non fondamentale, per restare nella scia dei biancocelesti, ma anche per rimettere la freccia sull'Inter (...). E mantenere una distanza di sole due lunghezze dal primo posto occupato dalla Lazio di Gattuso è strategico, basilare, considerando che l'appuntamento diretto, il derby del 13 dicembre, si avvicina oramai di giorno in giorno...

Insomma, oggi è attesa la risposta di Gian Piero Gasperini ai successi di Lazio e Inter. Gasp che, tra l'altro, va a caccia del suo ventesimo risultato utile consecutivo (...). Alla Roma però oggi serve vincere, non pareggiare. E per questo Gasp cercherà di schierare la miglior formazione possibile, fermo restando che più di qualche giocatore ha ancora addosso le fatiche (...) della corrida di Parigi di mercoledì sera (...). È il caso di Matias Soulé, ad esempio, che è uscito stravolto dalla sfida del Parco dei Principi (...). Oggi l'argentino potrebbe anche riposare. O quantomeno partire dalla panchina per poi entrare in corsa in caso di necessità. Il tridente a cui Gasp dovrebbe infatti affidarsi prevede Rodrigo Mora (il folletto portoghese tra l'altro viene da 4 reti consecutive nelle ultime 4 partite di campionato (...)) e Paulo Dybala alle spalle di Malen. Un tridente che punta al fraseggio ed alla rapidità di pensiero, per superare un Monza che ha sicuramente delle armi da poter opporre, non fosse altro perché Ivan Juric conosce alla perfezione tutti i meccanismi di gioco di Gian Piero Gasperini (...).

Tra l'altro per Paulo Dybala quella di oggi sarà una partita speciale. E non solo perché l'attaccante argentino va ancora a caccia di quel gol che gli manca oramai da quasi undici mesi (l'ultimo cartellino timbrato risale addirittura al 18 gennaio scorso (...)), ma anche perché il Monza è la squadra a cui ha segnato i primi gol in maglia giallorossa. Era esattamente il 30 agosto 2022 e (...) la Joya piazzò una doppietta d'autore nel 3-0 rifilato all'Olimpico ai brianzoli. (...)

Ma a riaffacciarsi all'Olimpico per la prima volta da avversario non sarà solo Ivan Juric (che due anni fa guidò la Roma per 53 giorni (...)) ma anche l'attuale amministratore delegato del club lombardo, Mauro Baldissoni. (...) Baldissoni è stato alla Roma dal 2011 al 2020. Anche per lui stasera sarà una sfida particolare, su questo non c'è dubbio.

(Gasport)