Gian Piero Gasperini è pronto a un leggero turnover per questo turno di campionato.Oggi alle 18 si torna a giocare sul verde dello Stadio Olimpico contro il Monza dell'ex tecnico Ivan Juric. Non si muove Svilar tra i pali, ma il portiere giallorosso sarà protetto dalla consueta difesa a tre, con Ghilardi al posto di Mancini, Ndicka centrale ed Hermoso. A centrocampo tornano i titolari Koné e Cristante, mentre sulle fasce trovano spazio il giovane Lulli e Wesley. Davanti turno di riposo per Soulé: al suo posto, in coppia con Dybala, c'è Rodrigo Mora, con Donyell Malen a guidare l'attacco giallorosso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LA GAZZETTA DELLO SPORT : Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

IL MESSAGGERO: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

LA REPUBBLICA: Svilar; Ghilardi, Balerdi,Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

IL TEMPO: Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen

IL ROMANISTA: Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen