Donyell Malen forse era anche prevedibile. Ma che ci fosse anche Gustavo Varela, beh questo francamente no. Ed invece l'olandese della Roma e il portoghese del Malen primo con 12 gol, Varela subito dietro, con una sola rete in meno. (...) Che lassù in testa ci potesse stareforse era anche prevedibile. Ma che ci fosse anche, beh questo francamente no. Ed invece l'olandese della Roma e il portoghese del Monza lottano per la vetta della classifica marcatori e si contendono il trono di re dei bomber della Serie A. Un trono che (...) oggi li vedrà protagonisti sullo stesso campo, quello dello stadio Olimpico:. (...)

Il romanista Malen di motivi per segnare ancora ne ha tanti, ad iniziare dal fatto che vuole prendere per mano la Roma e tenerla nella scia della Lazio (...). Tra l'altro l'olandese con i suoi 26 gol segnati nell'arco del 2026 ha già eguagliato il record di reti segnate da un giocatore della Roma in Serie A (...). Ma da oggi alla fine dell'anno solare Malen ha altre quattro partite (...) per raggiungere un altro traguardo: e, cioè, il record di gol di un calciatore olandese in Serie A nell'arco di un anno solare, primato che appartiene a Marco Van Basten con i 28 gol segnati con la maglia del Milan nel 1992. (...)

Che poi per alcuni versi Malen e Varela si assomigliano anche. Nel senso che a entrambi piace muoversi tra le linee (...).Ma se Malen, appunto, era un diamante dal quale andava solo tolta un po' di polvere accumulata in Inghilterra (...), Varela è un gioiellino che il Monza si è trovato tra le mani all'improvviso. (...) Ed a Monza Varela ha trovato il suo paradiso,arrivando anche a conquistarsi la maglia del Portogallo. Tanto per capirsi, prima di lui negli ultimi 50 anni solo Vincenzo Montella e Diego Milito erano stati capaci di andare in doppia cifra dopo 11 partite giocate al primo anno di Serie A. (...) “Lui è un grandissimo giocatore, gioca in una grande squadra e continuerà a segnare – ha detto Gustavo un paio di giorni fa a Sky Insider –. Ed è un bene per me e per tutti gli attaccanti, perché ti spinge a crederci e a lavorare per migliorare ogni giorno”.

(Gasport)