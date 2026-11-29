Sfida parallela fra Malen e Varela: i bomber a capo della Serie ALa penna degli Altri
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Roma-Monza all'Olimpico: le info per i tifosi giallorossi
Tutto quello che serve sapere per Roma-Monza, in programma domenica 29 novembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico per la 13ª giornata di Serie A. Attesi oltre 62mila spettatori, con il Distinto Nord-Ove...
Perotti: "Gasperini ha salvato la carriera, oggi la Roma ha la mentalità giusta"
L'ex attaccante giallorosso Diego Perotti, in collegamento da Dubai per Sky Sport, ha commentato il momento della Roma guidata da Gian Piero Gasperini e ripercorso i tempi al Genoa con il tecnico piem...
Gasperini fa sognare il ritorno dello scudetto
LEGGO - Gian Piero Gasperini ha costruito negli anni un'identità calcistica ben precisa, fondata su intensità, organizzazione e cura di ogni dettaglio. Oggi alla guida della Roma, il tecnico piemontes...