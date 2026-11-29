il titolo di capocannoniere della Serie A. I protagonisti, ovviamente, sono i due centravanti Malen e Varela. Che Roma e Monza giochino per obiettivi diversi basta la classifica a dirlo: Gasperini dopo il bel pari in casa del Psg rincorre la vetta, Juric vuole allontanare la zona retrocessione. Quando però alle 18 (...) le due squadre si troveranno di fronte, (...) partirà anche una sfida parallela (...) per un obiettivo comune:. I protagonisti, ovviamente, sono i due centravanti

La strana coppia che, dopo 12 giornate, è al comando della classifica marcatori, con l'olandese della Roma che, con il poker messo a segno nell'ultimo turno a Parma, ha sorpassato il portoghese del Monza e ora guida con il parziale di 12 gol a 11. Ritmi elevati e sorprendenti. Tanto per Malen, in grado di confermare l'impatto già clamoroso avuto sul calcio italiano nella seconda parte della scorsa stagione, quanto più per Varela, arrivato al Monza in estate per 2,5 milioni dal Benfica (...).

(Corsera)