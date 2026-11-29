Gasperini chiede da 500 giorni (...) un giocatore con le caratteristiche di Ademola, l'uomo che ha fatto compiere alla sua Atalanta il definitivo step di crescita internazionale.Oggi il mercato presenta l'opportunità ghiotta di arrivare direttamente all'archetipo, invece che accontentarsi delle pur convincenti imitazioni. Si dice “ci vorrebbe un Lookman in questa Roma”. Uno coi suoi strappi, le sue accelerazioni, il suo senso della porta (...).Ecco, e se anziché nel fac-simile arrivasse l'originale?(...), l'uomo che ha fatto compiere alla sua Atalanta il definitivo step di crescita internazionale.Oggi il mercato presenta l'opportunità ghiotta di arrivare direttamente all'archetipo, invece che accontentarsi delle pur convincenti imitazioni.

Lookman all'Atletico non sta brillando. In 15 partite ha segnato due gol e non gioca titolare da metà settembre. Anche per questo motivo, il club lo considera in uscita valutando il suo cartellino 40 milioni, 35 al massimo con lo sconto. È una cifra non proibitiva per le casse giallorosse, anche se da Trigoria sarebbero ovviamente più predisposti a ragionare sulla formula del prestito con diritto di riscatto, replicando in un certo senso la stessa operazione condotta a gennaio 2026 per Malen (...).

Va certamente ricordato che con il ds D'Amico, l'anno scorso, Lookman non si lasciò benissimo. (...) Pure con Gasperini c'è stata qualche tensione durante l'ultima annata del tecnico a Bergamo. A febbraio del 2025, dopo il rigore sbagliato contro il Bruges (...), il tecnico fu molto duro nei suoi confronti: “I rigori lui li calcia malissimo, anche in allenamento ha una percentuale realizzativa davvero bassa. È andato a prendersi il pallone, un gesto che non mi è piaciuto”. Il giorno dopo, Lookman ha replicato sui social con toni altrettanto netti, sentendosi “ferito” e definendo quelle parole “profondamente irrispettose”. (...) Acqua passata, si direbbe, soprattutto perché l'esigenza tecnica della Roma è talmente grande che potrebbe in questo caso nascondere pure certe ruggini.

In ogni caso, la società capitolina resterà ferma finché dall'America non arriveranno risposte dalla proprietà. Ryan Friedkin è atteso a Trigoria in questi giorni per definire una vera e propria strategia di mercato. (...) A fine novembre non c'è ancora un orizzonte definito né un budget chiaro. Ci sono solo nomi che piacciono – come Gittens, Hudson-Odoi, Scherhant e van Bommel –, opportunità alla Lookman e strade più o meno percorribili.

(Corsport)