Inter, già impegnata anche nell'immaginare la squadra del futuro. (...) Per questo motivo in viale della Liberazione nelle ultime settimane sembrano aver tirato fuori dall'archivio un vecchio fascicolo. Dentro ci sono le informazioni su Mario Hermoso, difensore seguito a lungo prima che finisse alla Roma, nella sessione di mercato in cui poi (...) la dirigenza nerazzurra scelse di affondare il colpo sulla scommessa Palacios, preferito all'ex Atletico Madrid perché profilo futuribile. L'argentino è tornato poi in patria a gennaio di quest'anno, sposando la causa dell'Estudiantes (...). Rimane da capire se l'Estudiantes deciderà a stretto giro di esercitare il diritto di riscatto dall'Inter per circa 6,5 milioni (...). Il calciomercato è un romanzo fatto di pagine in cui il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Capita anche che certe strette di mano inseguite a lungo e mai arrivate, d'improvviso tornino possibili dopo anni più o meno clamorosamente.Potrebbe essere il caso dell', già impegnata anche nell'immaginare la squadra del futuro. (...) Per questo motivo in viale della Liberazione nelle ultime settimane sembrano aver tirato fuori dall'archivio un vecchio fascicolo. Dentro ci sono le informazioni su, difensore seguito a lungo prima che finisse alla Roma, nella sessione di mercato in cui poi (...) la dirigenza nerazzurra scelse di affondare il colpo sulla scommessa, preferito all'ex Atletico Madrid perché profilo futuribile. L'argentino è tornato poi in patria a gennaio di quest'anno, sposando la causa dell'Estudiantes (...). Rimane da capire se l'Estudiantes deciderà a stretto giro di esercitare il diritto di riscatto dall'Inter per circa(...).

Completamente diversa, invece, è stata la traiettoria del difensore spagnolo. A distanza di due anni dal suo arrivo nella capitale a parametro zero, Hermoso si è affermato come uno dei migliori difensori della rosa grazie al grande lavoro di Gasperini. Con il tecnico si è creata una grande empatia, in grado di proiettare il classe 1995 oltre i problemi d'ambientamento del primo anno (...). L'exploit potrebbe convincere i Campioni d'Italia a trascurare ora il dato anagrafico pur di rimediare alla mancanza di alcune caratteristiche nel reparto arretrato, come l'esperienza internazionale e la leadership. Dovranno fare ovviamente i conti con la Roma, non un dettaglio. Il club giallorosso è intenzionato ad andare oltre la scadenza della prossima estate e pensa concretamente al rinnovo, magari abbassando la parte fissa rispetto ai 3,5 circa attuali e irrobustendo i bonus. A oggi filtra serenità sul tema da Trigoria. Marotta, che ha sempre avuto un debole per i parametri zero, sa che in caso di braccio di ferro non sarà affatto facile.

(Corsport)