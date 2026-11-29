Ivan Juric stasera, ore 18, all'Olimpico. Lo stadio che lo ha praticamente spinto a essere esonerato dopo una sfida malinconica, e persa, contro il Bologna. Sono i ricordi di una Monza, uno sgambetto lo farebbe volentieri a Gasp, che è comunque il maestro, la sua musa ispiratrice. La Roma ha solo da perdere da serate come queste, dal finale apparentemente scontato: una squadra che ambisce a vincere lo scudetto non può permettersi di lasciare punti a una formazione che lotta per la retrocessione. (...) C'èstasera, ore 18, all'Olimpico. Lo stadio che lo ha praticamente spinto a essere esonerato dopo una sfida malinconica, e persa, contro il Bologna. Sono i ricordi di una Roma che non decollava, anzi, pian piano, sbandando, era finita nei bassifondi della classifica. Sono passati due anni più o meno, sembrano cinquanta. Juric non ha il dente avvelenato, ha ammesso lui stesso di non essere stato all'altezza di quella Roma, ma oggi, con il suo, uno sgambetto lo farebbe volentieri a, che è comunque il maestro, la sua musa ispiratrice., dal finale apparentemente scontato: una squadra che ambisce a vincere lo scudetto non può permettersi di lasciare punti a una formazione che lotta per la retrocessione. (...)

La squadra di Gasp è consapevole della propria forza, non perde in campionato dalla partita dello scorso aprile in casa dell'Inter, e in casa dalla sfida del 20 novembre scorso con il Napoli (...). Sta sul podio, con merito, e ci vuole restare,magari sfruttando proprio questo trend di partite casalinghe che, da qui a venti giorni, ci diranno davvero di che pasta è fatta questa squadra, che in campionato sembra un rullo e in Champions sta mostrando tutte le sue qualità (...). Da oggi a Natale, c'è solo una trasferta, quella del 4 dicembre a Bologna (...). Subito dopo arriva il match più importante, il derby.(...) Sempre all'Olimpico, l'8 dicembre, arriva lo Sporting di Lisbona di un altro ex, Fonseca: altra gara, quella, da vincere per forza se si vuole ambire a giocarsi i playoff di Champions a febbraio. E l'Olimpico chiude l'anno, il 19 dicembre, per la sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti (...).

Gasperini chiede alla sua squadra uno sforzo ulteriore, per non perdere terreno e per continuare a sognare. Sa che certe partite, come quella di stasera contro il Monza, possono rivelarsi delle trappole. (...) La Roma vuole arrivare al derby mantenendo almeno la stessa distanza dall'attuale capolista e per questo servono almeno sei punti nelle prossime due partite, Monza e Bologna. L'Olimpico è un fortino, lo dicono i numeri. Qui la Roma (...) in campionato ha vinto quattro partite su cinque, segnando 17 reti, subendone 5. Il Monza in trasferta ha preso solo un punto (...), pur avendo in squadra Varela, secondo solo a Malen in quanto a gol realizzati.

Basta superare questi venti giorni per poi rifare i conti a gennaio, quando comincerà un altro campionato, forse più vero di quello che abbiamo visto fino a ora. La Roma, come altre, ha intenzione di rinforzarsi e bisognerà capire quanto riuscirà a farlo. L'acquisto di Malen lo scorso anno ha spostato gli equilibri e ha dato alla formazione di Gasp una spinta decisiva verso il terzo posto; ora serve almeno un altro Malen, o per aggiornare il file, un Lookman, scontento della sua vita a Madrid. Ma gennaio arriva dopo questo filotto di gare da brividi, e il freddo c'entra poco.

(Il Messaggero)