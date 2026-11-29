Una maglia e il gol: la rincorsa di DybalaLa penna degli Altri
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Gasperini fa sognare il ritorno dello scudetto
LEGGO - Gian Piero Gasperini ha costruito negli anni un'identità calcistica ben precisa, fondata su intensità, organizzazione e cura di ogni dettaglio. Oggi alla guida della Roma, il tecnico piemontes...
Gasp, un pokerissimo per continuare a volare
LEGGO (D. PETROSELLI) - C'è una data che i tifosi della Roma hanno bene in mente, ed è quella del 13 dicembre, quando andrà in scena all'Olimpico il derby Lazio-Roma. Perché, per come stanno adesso le...
Presenze e gol in nazionale: Roma ha sorpassato Milano
Chi ha dato più piedi alla patria? Se lo è chiesto il sito Transfermarkt (...). Secondo i numeri di Transfermarkt dunque,Roma ha praticamente agganciato Milano nella classifica delle province che hann...