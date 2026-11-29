Il primo bacio. Il 30 agosto 2022riuscì a sbloccarsi facendo esultare l'Olimpico con una doppietta. Era sempre un Roma-Monza, ma era soprattutto un'altra squadra. (...) Da quella notte estiva le reti con la maglia giallorossa sono diventate 45. C'è, però, un problema.L'ultimo gol è ancora quello del 18 gennaio contro il Torino, un peso del quale Paulo non riesce a liberarsi. Questa sera davanti a lui ci sarà di nuovo ilper provare a interrompere il digiuno. In campo scenderà sicuramente, ma il dubbio se dall'inizio o a partita in corso Gasperini non lo ha ancora sciolto. (...) Il ballottaggio tutto argentino conè aperto. Anche perché Matias – dopo– è senza ombra di dubbio il giocatore più decisivo di questo inizio di stagione. (...) L'olandese, invece, è certo di iniziare dal primo e va a caccia di un record incredibile.(...) La terza maglia in avanti la prenderà. (...) Già cinque le marcature in campionato di cui quattro di fila con Cagliari, Udinese, Sassuolo e Parma. Un momento di forma strepitoso come quello di tutta la squadra. La Roma non era mai riuscita a segnare più di 30 reti nelle prime 12,. Solamente il Barcellona (51) sta facendo meglio nei cinque principali campionati europei. (...)