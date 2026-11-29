via libera all'accordo con Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani per “la risoluzione delle interferenze tra il progetto del nuovo stadio di calcio della Roma a Pietralata e l'ambito del Piano di Assetto Tiburtina”. (...) Protocollo di intesa fra il Campidoglio e il Gruppo Ferrovie dello Stato. La Giunta Gualtieri ha dato ilcon Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani per “la risoluzione delle interferenze tra il progetto dele l'ambito del Piano di Assetto Tiburtina”. (...)

Nel progetto della Roma sono previsti alcuni interventi che si sovrappongono a quelli di Ferrovie dello Stato: le tre passerelle ciclopedonali e uno dei parcheggi, indicato con la sigla P18 nelle carte progettuali, da 2.597 posti moto. (...)

Con l'accordo, viene “condiviso tra Comune e FS uno schema di Protocollo d'Intesa finalizzato a garantire, nell'ambito dell'iter autorizzatorio previsto, una più agevole realizzazione dello Stadio (...)”. (...) Di fatto, quindi, si scioglie uno dei nodi emersi durante la conferenza di servizi decisoria.

La novità più sostanziale dell'accordo riguarda, come detto, il parcheggio per le 2.597 moto, il P18 (...). Il parcheggio (...) sarà trasferito “in aree di proprietà di Roma Capitale al di fuori del Piano di Assetto vigente” e verrà “sostituito da un parcheggio temporaneo in via Durantini (...)”. Con la risoluzione di questo passaggio, restano aperti ancora due fronti:quello degli espropri e quello degli scavi archeologici.

Per gli espropri, si registra un curioso stallo che dura da due mesi: l'iter è incagliato in uno degli uffici dell'Urbanistica capitolina (...). Per gli scavi, ormai quasi conclusi, le piogge intense dei giorni scorsi hanno rallentato un po' le operazioni di scavo nell'area della villa romana dove, però, non sarebbero emersi nuovi reperti archeologici.

Nel frattempo, però, il Comune ha concluso la procedura per la scelta del soggetto che dovrà verificare ogni singola voce tecnica ed economica del progetto. (...) A quel punto, il Comune dovrà bandire una “manifestazione di interesse” (...) che servirà a vedere se esistono altri soggetti disposti a realizzare il progetto. (...) Se non dovessero esserci offerte alternative a quelle della Roma, la società giallorossa sarà ufficialmente investita della concessione del progetto diventando stazione appaltante di un appalto integrato: progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori. Ancora in tempo con i paletti Uefa che indicano in marzo 2027 la scadenza per la cantierabilità dell'opera.

(Il Messaggero)