Diego Perotti, in collegamento da Dubai per Sky Sport, ha commentato il momento della Roma guidata da Gian Piero e ripercorso i tempi al Genoa con il tecnico piemontese, dove ha rilanciato la propria carriera prima dell'approdo nella Capitale (2016-2020) e del passaggio al Fenerbahçe. L'ex attaccante giallorosso, in collegamento da Dubai per, ha commentato il momento dellaguidata da Gasperini e ripercorso i tempi alcon il tecnico piemontese, dove ha rilanciato la propria carriera prima dell'approdo nella Capitale (2016-2020) e del passaggio al Fenerbahçe.

Di seguito le sue parole.

Cosa ti colpisce di più della Roma di Gasperini e della personalità dimostrata anche in Europa, come a Parigi?

"Sicuramente, avendolo avuto, non mi sorprende l'atteggiamento che ha la squadra perché lo conosco, so l'impronta che dà, la quantità di gol che fa. Li facevamo noi col Genoa, sicuramente un po' di meno, ma con i giocatori che ha oggi a disposizione non mi sorprende. Credo che l'approccio che ha verso le partite sia quello giusto, a parte quei due secondi tempi col Madrid e col Manchester, ma sono due cose diverse, sono squadre ovviamente molto più importanti, più toste. La Champions è un altro campionato, molto difficile. Ma in Serie A penso che stia avendo la mentalità giusta. I giocatori hanno tutti la mentalità giusta, lo seguono. Hai un attaccante che oggi sta facendo tanto la differenza e poi hai il resto dei giocatori che credo abbiano imparato esattamente quello che vuol dire giocare alla Gasperini, dai difensori al centrocampo, con giocatori di qualità come Paulo e Mati che ti fanno la differenza".

Che ricordi hai del Gasperini che hai avuto al Genoa?

"L'ho sempre detto tutte le volte che parlo di lui: mi ha salvato la carriera. Quando sono arrivato da quel prestito in Argentina ero ancora un giocatore del Siviglia, ma la mia carriera era in discesa, purtroppo. Sono arrivato a Genova, in un Paese di cui ovviamente non parlavo la lingua. A parte aver visto il campionato italiano in TV, non ci avevo mai giocato. Una squadra che a priori doveva salvarsi e un allenatore ovviamente tosto, che si fa sentire, con carattere. E poi al Genoa comandava tutto, giustamente. Mi ha cambiato a livello fisico, a livello mentale. Mi ha dato quella spinta per tornare a godermi il calcio e grazie a lui poi sono riuscito a fare il salto, a passare alla Roma, a tornare in Nazionale.Lo ricordo con tanto affetto, lo ripeto, per me è stato veramente colui che mi ha salvato e mi ha fatto tornare a giocare a calcio al massimo livello".

Vivi a Roma e hai un figlio che gioca nel settore giovanile giallorosso. Ti è capitato di rivedere Gasperini a Trigoria? Vi sentite ancora?

"Sì, sono stato quando è arrivato e poi sono passato di nuovo a salutarlo, a vedere un allenamento. Quando c'è qualche risultato gli scrivo perché, ti ripeto, sono molto riconoscente nei confronti delle persone che mi hanno aiutato. Col Genoa quell'anno abbiamo fatto un anno devastante. Quindi è impossibile non sentirlo ogni tanto, perché poi uno vive di ricordi. Purtroppo la nostra carriera è talmente corta che rimangono quelli. Ogni tanto gli scrivo, non lo voglio disturbare perché so che sarà molto impegnato, ma ci tengo tanto a lui e alla Roma. Quindi sì, ogni tanto ci sentiamo".