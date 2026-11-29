13 dicembre, quando andrà in scena all'Olimpico il derby Lazio-Roma. Perché, per come stanno adesso le cose, sarà una delle stracittadine più importanti degli ultimi anni. E' vero, siamo solo al girone di andata, ma può essere una partita spartiacque, una di quelle che può dire molto su quale ruolo possono realmente recitare le due romane in questo campionato. LEGGO (D. PETROSELLI) - C'è una data che i tifosi della Roma hanno bene in mente, ed è quella del, quando andrà in scena all'Olimpico il. Perché, per come stanno adesso le cose, sarà una delle stracittadine più importanti degli ultimi anni. E' vero, siamo solo al girone di andata, ma può essere, una di quelle che può dire molto su quale ruolo possono realmente recitare le due romane in questo campionato.

Il bilancio è favorevole ai capitolini con 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta in campionato. Ma per renderlo ancora più decisivo questo scontro, tocca alla Roma confermare il ritmo infernale imposto a questa corsa Scudetto dai biancocelesti.

E sulla strada dei giallorossi in campionato imbattuti e reduci da quattro vittorie consecutive e dalla splendida prova di Parigi in Champions, ora si frappone oggi un Monza che ai più potrebbe sembrare solo una “vittima sacrificale” nel cammino che gli uomini di Gian Piero Gasperini stanno imprimendo alla propria avanzata, ma non è così. Tornato in Serie A dopo un solo anno di purgatorio, il club brianzolo è partito con l'obiettivo chiaro di centrare una salvezza che,visto il livello delle altre contendenti, sembra comunque difficile ma non impossibile. Dopo quattro sconfitte consecutive, con la Fiorentina in casa la squadra dell'ex Ivan Juric è tornata a sorridere, uscendo momentaneamente dalla zona calda. Merito di un gruppo, come ha sottolineato anche capitan Pessina, che sarà anche giovane (e inesperto), ma che può ancora crescere. La filosofia adottata dal tecnico di Spalato si avvicina a quella del Gasp, non per niente è uno dei suoi tanti “discepoli” che hanno cercato in questi anni di seguirne le orme. Ma il Monza, strada facendo, ha scoperto di avere tra le mani almeno un paio di gioielli, pronti a esplodere definitivamente. E se il 2007 Jay Robinson (in prestito dal Southampton) è ancora all'inizio del suo percorso, chi sembra davvero aver spiccato il volo è Gustavo Varela, portoghese classe 2005 che dopo l'esperienza nel vivaio del Paok è tornato in patria, al Benfica, dove è stato scovato dagli osservatori del Monza. E da un Juric che gli ha dato immediatamente fiducia. Ed è stato ripagato al meglio: 11 gol in 12 giornate, l'ultimo alla Fiorentina con un tacco incredibile, segno di una tranquillità che in questo può fare la differenza, per lui e per una squadra che va condotta per mano verso l'obiettivo salvezza. E' lui oggi l'anti-Malen, l'unico tra i bomber ad avere fatto meglio in questa stagione. Anche se Varela in realtà ha già “superato” in un certo senso l'olandese, visto che nelle sue prime 12 partite in assoluto in Serie A solo altri due negli ultimi 50 anni sono andati in doppia cifra: Vincenzo Montella nel 1997 e Diego Milito nel 2008. Malen, arrivato lo scorso gennaio,dopo le sue prime 11 apparizioni era “appena” a quota 7 gol.

“Non posso credere a quello che sto facendo. Torno a casa e chiudo gli occhi e non ci credo. Il calcio è fatto di momenti”, ha detto l'attaccante del Monza dopo l'ultima doppietta (la terza quest'anno) contro la Fiorentina. Ed è vero,il calcio è fatto di momenti, da sfruttare per chi li sta vivendo in prima persona, da non sottovalutare per chi si trova su quella strada. Come la Roma, che pur avendo imparato nel corso di questo campionato, partita dopo partita, la propria forza, non deve commettere l'errore di sottovalutare chi ha di fronte. Anche perché ha davanti agli occhi l'esempio dell'Inter, sua rivale principale per il titolo, che con il suo andamento altalenante, è lì proprio come monito per i ragazzi di Gasperini. Che devono andare avanti per la propria strada, senza perdere colpi.