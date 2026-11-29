È un momento molto positivo per la baby Roma, che si sta dividendo tra il campionato e la Youth League. (...) Dopo il colpo grosso di Parigi, Di Nunzio e compagni ospitano oggi al Tre Fontane la Fiorentina dell'ex Andreazzoli (...) per avvicinarsi alla vetta della classifica: l'appuntamento è fissato alle ore 13 con diretta tv su Sportitalia. “Ho ritrovato una squadra sicuramente con il morale alto e che ha acquisito tanta consapevolezza in più sul proprio valore” ha detto Scala alla vigilla. (...)

(Corsport)