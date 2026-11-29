Che storie. Parigi non è fessa. Parigi insegna. Parigi illustra. Parigi conferma. Il Gasp è esemplare raro. Unico. Buca il video. Buca lo sguardo. Ne ho vista tanta, ma proprio tanta, di Roma. (...) Mai l'ho visto, giuro, così smanioso che venga il momento. Contare le ore, i minuti, nell'attesa della sbornia. Di vedere la sua squadra del cuore (...) lucidare la baionetta, svuotare la trincea e andare alla gola dell'avversario. Sia quel che sia. Ferocia e scienza combinate. Mai l'ho visto così orgoglioso d'essere romanista.

Prima ancora di poter declamare qualsiasi titolo. Gasp sta miglia davanti a tutti. Miglia, mirabilia e meraviglia.Uomo di rare smancerie, il suo pensiero è un bisturi, va dritto al punto. (...) La concentrazione di un lupo che annusa la preda. La preda non è l'avversario, lo scalpo non è il risultato. Prima ancora, è la mossa giusta da fare, la lucidità dello scacchista. (...) Non incanta come quel cobra di Mou. (...) Va dritto al cuore delle cose. Un cerebrale, ma non è quel deserto sentimentale che i nemici o i più pigri raccontano. È un uomo capace di affettuosità forti. Ruvide ma intense.

Bel manifesto tra pochi giorni all'Olimpico, Gasp contro Ringhio. (...) Ringhio è il tipo che si cava ogni volta il cuore dal petto e lo serve a tavola, lo mette a disposizione dei suoi discepoli. “Io sono uno di voi” ansima. Gasp è il suo contrario. Il suo cuore è grande ma non deve turbare la testa di nessuno, a cominciare dalla sua. “Io non sono uno di voi”, ti fredda. (...) Mostra la strada, sa come fare, sa come spiegarla. E loro si fidano di lui. Della sua testa, più che del suo cuore (...).

Luis Enrique, altro uomo speciale. Arriva da lui a fine partita il più grande tributo mai reso alla Roma di Gasp a Parigi prende il machete, la torcia e fa un passo in più, dentro la giungla del suo calcio. Il più audace. (...) A radicalizzare il concetto che la partita, come l'abbiamo sempre intesa, i novanta o cento minuti, non esiste più. Esistono più partite all'interno della stessa partita. Esattamente come esistono tante età della vita. Almeno tre partite. Ma restiamo a Parigi. A, altro uomo speciale. Arriva da lui a fine partita il più grande tributo mai reso alla Roma di Gasperini . I giornalisti lo incalzano. Vogliono che parli del suo Paris. Ma lui se ne infischia. “Voi fate pure le vostre domande, io rispondo quello che mi pare e io vi parlo di questa Roma”.Il più audace. (...) A radicalizzare il concetto che la partita, come l'abbiamo sempre intesa, i novanta o cento minuti, non esiste più.Esattamente come esistono tante età della vita. Almeno tre partite.

La prima, che coincide di solito con il primo tempo, è o dovrebbe essere quella delle energie intatte, dell'esuberanza fisica ed emotiva, dello slancio, generoso e a volte imperfetto (la giovinezza). La seconda, più o meno la prima mezz'ora del secondo tempo è quella del saper gestire con lucidità l'eventuale vantaggio, orientare viceversa l'eventuale rimonta, acuire la percezione del pericolo e quella delle opportunità (la maturità, e qui la Roma deve ancora imparare).La terza è quella del definitivo e dell'inesorabile. Il tempo in cui non c'è più tempo. Della clessidra che si svuota.Dell'asino che diventa assassino. (...) Come il torero nell'arena, a cogliere le debolezze dell'avversario e a colpirlo là dove fa male, nella maniera più letale. (...) Solo per un soffio, a Parigi, non è stato il delitto perfetto.

P.S. supplica laica da romanista ai tanti romanisti: lui vi ama, almeno quanto voi lo amate, basta con le richieste sguaiate. Lui non vi dice come dovete tifare o quali slogan cantare, voi non ditegli come deve allenare o quali calciatori far giocare.

(G. Dotto - Il Romanista)