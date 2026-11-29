il Parco dei Principi e la Roma che lì ne è stata Regina, scordare quella prova maiuscola in bianco e corsivo, in una notte dove i parigini si sono messi a guardare la tela dell'opera di Gasperini. La Roma è forte e vincerà. (...) Dando semplicemente tutto su ogni pallone, come fosse il primo e l'ultimo, come se non ci fosse che quel contrasto, quel cross, quel tiro, questa partita. Parigi addio. È Gasp la nostra Gioconda. Dimenticare al più presto, scordare quella prova maiuscola in bianco e corsivo, in una notte dove i parigini si sono messi a guardare la tela dell'opera di(...) Dando semplicemente tutto su ogni pallone, come fosse il primo e l'ultimo, come se non ci fosse che quel contrasto, quel cross, quel tiro, questa partita.

Il Monza Saint Germain ne ha fatti 3 alla Fiorentina pochi giorni fa, ha il vice capocannoniere del campionato che segna gol di tacco al volo, un capitano campione d'Europa che ha parlato di Juric come fosse il suo Guardiola (...). Attenti alla letteratura, contro il Monza dobbiamo essere più duri che puri, vincere, poi vincere, per vincere. (...)

Contro abbiamo Juric, che ai miei occhi non aveva altra colpa che quella di non essere all'altezza (...) rispetto a chi ce lo aveva messo lì, come ce lo aveva messo, e a quello che avevano scritto per presentarlo in un comunicato che non può avere aggettivi pubblicabili. Dentro al Monza c'è pure Baldissoni che richiama alla mente un'altra proprietà da questa,quella precedente. (...) E siccome si sa è così, giochiamola coi denti. Calpestiamo l'avversario come ha detto De Rossi in conferenza stampa l'altro ieri (...).

Perché magari quel comunicato “bip bip” che insieme all'esonero di De Rossi e l'annuncio di Juric, parlava di vincere trofei, diventi paradossalmente “pubblicabile” alla fine di questa stagione. Questa Roma lo merita perché gioca come giocherebbero i romanisti: il romanismo in forma tattica, che è il gasperinismo, è la più grande garanzia che abbiamo (...). Parigi addio, oggi c'è il Monza. Anche perché, per me personalmente, al posto del Louvre c'è già Trigoria.

(T.Cagnucci - Il Romanista)