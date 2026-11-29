Se c'è un vantaggio collaterale rispetto alla prestazione di Parigi, (...) c'è il fatto che con il Monza il tecnico potrà contare su una serie di giocatori che di sicuro non sono stati provati almeno fisicamente dalla sfida di mercoledì. In teoria Gasp potrebbe schierare otto giocatori, sui dieci di movimento, che non sono scesi in campo dal primo minuto (...).Non ci sono elementi che autorizzino a pensare che vengano messi in campo tutti insieme, ma è probabile che molti di loro saranno chiamati ad affrontare il Monza dall'inizio.

i tre dell'attacco che hanno maggiori chances di giocare sono proprio loro (Dybala, Mora e Malen),mentre Castro e Soulé dovrebbero cominciare in panchina. In mezzo al campo Cristante scenderà sicuramente in campo,probabilmente con Koné che a Parigi ha giocato poco più di un'ora (...). Sulle fasce è assai probabile che Lulli possa partire titolare e Molina invece attendere il suo turno, con Wesley ad attaccare Birindelli. Il vero dilemma è capire tra sei difensori quali saranno i prescelti dall'inizio: (...) Ghilardi potrebbe partire titolare, Ndicka è favorito su Balerdi, a sinistra il ballottaggio sarà tra lo spagnolo (Hermoso, più probabile) e Koulierakis. In particolare,),mentre Castro e Soulé dovrebbero cominciare in panchina. In mezzo al camposcenderà sicuramente in campo,probabilmente conche a Parigi ha giocato poco più di un'ora (...). Sulle fasce è assai probabile chepossa partire titolare e Molina invece attendere il suo turno, conad attaccare Birindelli. Il vero dilemma è capire tra sei difensori quali saranno i prescelti dall'inizio: (...)potrebbe partire titolare,è favorito su Balerdi, a sinistra il ballottaggio sarà tra lo spagnolo (, più probabile) e Koulierakis.

(Il Romanista)