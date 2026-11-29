Tornano i pezzi da novanta. Dopo le esclusioni a sorpresa nel match contro il PSG, Cristante e Malen ritroveranno un posto dal primo minuto con il Koné, ma non è da escludere che Gasperini possa preferire De Roon al francese, il quale non ha convinto pienamente al Parco dei Principi. Sono bastati undici minuti all'attaccante olandese per lasciare il segno in Champions, realizzando dal dischetto la rete del pareggio. IL TEMPO (G.TURCHETTI) -Dopo le esclusioni a sorpresa nel match contro il PSG,ritroveranno un posto dal primo minuto con il Monza . Il capitano dovrebbe far coppia con, ma non è da escludere che Gasperini possa preferireal francese, il quale non ha convinto pienamente al Parco dei Principi. Sono bastati undici minuti all'attaccante olandese per lasciare il segno in Champions, realizzando dal dischetto la rete del pareggio.

Mora, rimasto in panchina per tutta la partita mercoledì, si candida per una maglia alle spalle di Malen. Nonostante sia stato impiegato soltanto per una mezz'ora contro il PSG, Dybala potrebbe partire nuovamente dalla panchina. Soulé è tra i giocatori più in forma in questo momento e, anche se ha speso molto dal punto di vista fisico, Gasperini non sembra intenzionato a privarsene. Wesley viaggia verso la conferma sulla corsia di sinistra, mentre sul lato opposto Lullidovrebbe far scivolare in panchina Molina, ancora non perfettamente integrato nei meccanismi del tecnico.

Rotazioni previste anche nel reparto difensivo. Dei tre centrali impiegati a Parigi, N'Dicka è quello con più speranze di conferma con il Monza. Mancini sembra destinato a tirare il fiato e lasciare il posto a Ghilardi, insidiato da Balerdi. Il difensore argentino potrebbe trovare comunque spazio qualora Gasperini decidesse di concedere un turno di riposo anche a Hermoso, il quale non ha saltato un minuto tra Parma e Parigi.

Il Monza arriva all'Olimpico forte del successo con la Fiorentina, grazie al quale ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive. Akinsanmiro e Robinson dovrebbero agire alle spalle di Varela. Verso la conferma anche il terzetto difensivo composto da Kouadio, Goglichidze e Carboni, così come Birindelli e Mangas sulle fasce.