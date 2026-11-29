Gasperini conserva ancora i ricordi.Perché se per proseguire il viaggio in Europa oltre la prima fase c'è ancora tempo, la corsa alla vetta della classifica non conosce frenate o incidenti di percorso. Non ci sarà la Tour Eiffel a fare da sfondo, né l'inno della Champions ad accogliere le squadre in campo, ma il peso specifico di Roma -Monza è uguale (se non superiore) alla bella notte parigina di cuiconserva ancora i ricordi.Perché se per proseguire il viaggio in Europa oltre la prima fase c'è ancora tempo,

Monza di Juric, ex di turno e allievo di Gasp. (...) Presto per dire se i sogni scudetto si trasformeranno in realtà, intanto però alle 18 contro il Monza i giallorossi vanno a caccia di 3 punti che allungherebbero a 20 la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A, portando allo stesso tempo la Roma a registrare il record della miglior partenza in campionato, eguagliando i 33 punti in 13 giornate con Rudi Garcia nell'annata 2013-14. (...) In uno stadio interamente romanista (...) alle 18 riprende il campionato della Roma contro il, ex di turno e allievo di Gasp. (...) Presto per dire se i sogni scudetto si trasformeranno in realtà, intanto però alle 18 contro il Monza i giallorossi vanno a caccia di 3 punti che, portando allo stesso tempo la Roma a registrarecon Rudi Garcia nell'annata 2013-14.

Per farlo, Gasperini opterà diversi cambi rispetto all'undici che ha affrontato dall'inizio mercoledì sera il Psg. Tra i pali,ovviamente, confermato Svilar (...). Davanti a lui chance sul centro-destra per Ghilardi, alla terza da titolare in Serie A.Al centro Ndicka, che se la dovrà vedere con Varela, vera sorpresa di questo inizio di campionato e secondo solo a Malen nella classifica dei marcatori: 12 a 11 per l'olandese il parziale prima della gara di oggi. Sul centro-sinistra,invece, un Hermoso in splendida forma è favorito rispetto a Balerdi (...). A destra potrebbe tornare Lulli (...) dando un turno di riposo a Molina, con il solito Wesley sull'out di sinistra, mentre al centro spazio alla coppia Cristante-Koné. In attacco, Mora e Malen i due sicuri di una maglia, mentre Dybala è leggermente avanti nel ballottaggio argentino con Soulé. Abbondanza benedetta per Gasperini, in attesa di nuovi doni dal mercato invernale.

(Corsera)