Roma e Lazio stanno costruendo, una vittoria dopo l'altra, avvicinandosi allo scontro diretto del 13 dicembre. I biancocelesti hanno vinto anche a Torino, imponendo un ritmo al campionato che la squadra di Gasperini è chiamata a sostenere. Oggi alle 18, all'Olimpico contro il Monza, servono altri tre punti per riportarsi a due lunghezze dalla capolista e difendere il secondo posto dall'Inter. Un derby da scudetto. È quello chestanno costruendo, una vittoria dopo l'altra, avvicinandosi allo. I biancocelesti hanno vinto anche a Torino, imponendo un ritmo al campionato che la squadra diè chiamata a sostenere. Oggi alle 18, all'Olimpico contro il, servono altri tre punti per riportarsi a due lunghezze dalla capolista e difendere il secondo posto dall'Inter.

Il paradosso di questa prima parte di stagione è tutto nei numeri: la Roma ha conquistato trenta punti in dodici giornate, segnando più di qualsiasi altra squadra di Serie A a questo punto del campionato dal 1990, e si ritrova a inseguire proprio la Lazio. Con la prospettiva di giocarsi il primato nella stracittadina.

Prima il Monza, poi venerdì la trasferta di Bologna e lo Sporting in Champions a cinque giorni dal derby. (...) Dalla notte di Parigi Gasperini si porta dietro soprattutto la conferma della profondità del suo reparto offensivo (...). Oggi potrà sfruttare quella stessa ricchezza di soluzioni per distribuire le energie, cercare il quinto successo consecutivo in Serie A e allungare a venti partite la serie di imbattibilità iniziata lo scorso aprile.

Per Ivan Juric sarà invece il primo ritorno all'Olimpico da avversario della Roma dopo i 53 giorni trascorsi sulla panchina giallorossa nell'autunno del 2024. “A Roma è stata un'esperienza negativa. Emotivamente non è stato facile”, ha ricordato il croato (...). Due anni dopo la ritrova in corsa per il titolo, guidata dall'allenatore che ha avuto maggiore influenza sulla sua formazione calcistica. (...) Oggi riconosce nella Roma la piena espressione delle idee del suo maestro: “È la principale candidata per lo scudetto insieme a Inter e Lazio”. Il suo Monza ha appena battuto 3-0 la Fiorentina, trascinato da quel Gustavo Varela, secondo nella classifica dei marcatori a un solo gol da Malen.

L'olandese, dodici reti in undici presenze in campionato, riprenderà il suo posto al centro dell'attacco. Alle sue spalle Dybala e Rodrigo Mora partono favoriti, con Soulé destinato almeno inizialmente alla panchina (...). Sulla destra dovrebbe toccare nuovamente a Lulli, in vantaggio su Molina, mentre anche in difesa si aprono spazi per le rotazioni:Ghilardi e Balerdi hanno qualche possibilità di partire dall'inizio al posto rispettivamente di Mancini e Ndicka.

(La Repubblica)