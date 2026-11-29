Non si può tirare il fiato neanche per un secondo. In testa alla classifica la alle 18 affrontano il Monza di un altro ex. Allo Stadio Olimpico si rivede infatti Juric,alla prima contro il club che lo scelse per assumere il timone della squadra dopo l'esonero di De Rossi. IL TEMPO (F.BIAFORA)In testa alla classifica la Lazio va fortissimo e la Roma deve tenere obbligatoriamente il passo se vuole sognare. Reduci dal soddisfacente pareggio in Champions League in casa del PSG di Luis Enrique, i giallorossi. Allo Stadio Olimpico si rivede infatti,alla prima contro il club che lo scelse per assumere il timone della squadra dopo l'esonero di De Rossi.

Lo scorso anno i destini della Roma e del croato non si incrociarono, visto che l'Atalanta, società che lo aveva scelto proprio per il post-Gasperini, optò per il cambio in panchina a novembre, ben prima del faccia a faccia di inizio gennaio. Facile immaginare una pioggia di fischi per il tecnico che a Roma ha lasciato un pessimo ricordo (puramente sportivo) nei 53 giorni in cui è rimasto in carica: 12 partite alla guida dei capitolini, con un impietoso bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Al di là di Juric, la Roma ha tutta l'intenzione di continuare nella sua progressione in Serie A, cercando contro il Monza la quinta vittoria consecutiva in campionato. I tre punti farebbero eguagliare al gruppo di Gasp i risultati del 2003/04 e del 2013/14. Stagioni con partenze sprint e la bellezza di 33 punti in 13 giornate, in cui non venne mai sconfitta.Annate concluse però con un secondo posto. Un piazzamento che sarebbe un miglioramento rispetto alla passata stagione, ma per il quale, oggi come oggi, nessuno a Trigoria firmerebbe. In primis Gasperini, che culla, in maniera nemmeno troppo nascosta, il sogno di poter arrivare alla vittoria dello scudetto. Sarebbe il coronamento dell'obiettivo che era stato fissato per il terzo anno nell'incontro di Firenze in cui si convinse a firmare e a sposare un progetto triennale con il club guidato dai Friedkin.

Il pari a Parigi, nonostante la classifica deficitaria in Europa, ha dato ulteriore spinta al gruppo, ora consapevole di poter affrontare con il proprio stile di gioco ogni avversaria. La fase difensiva, al di là di qualche fisiologico errore individuale in un'idea di calcio che non permette la minima sbavatura, funziona bene. Ma è soprattutto quella offensiva che sta facendo le fortune dei giallorossi. I 36 gol in 12 giornate di Serie A rappresentano una media da urlo e addirittura la Roma potrebbe far meglio della Juventus del 2017/18, che toccò quota 37 reti nei primi 13 turni.

Il merito di un tale rendimento va suddiviso tra tutta la squadra, ma di certo avere un finalizzatore come Malen fa la differenza. L'olandese, pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo l'iniziale panchina in Francia, non vuole fermarsi e ha messo nel mirino quota 20 gol in stagione. Un traguardo che gli permetterebbe di raggiungere il livello più alto di bonus previsto nel contratto per quanto riguarda il lavoro sotto porta e di veder incrementato il proprio stipendio di oltre 1 milione di euro netto. Soldi benedetti.

La Roma ha il vento in poppa, ma deve prestare la massima attenzione ad un avversario che ha tutte le carte in regola per salvarsi e sta fornendo prestazioni convincenti. Soprattutto grazie a Varela, attaccante la cui quotazione è lievitata:è stato pagato appena 2 milioni e ne vale già 30. Anche se in caso di retrocessione potrebbe liberarsi con una clausola da appena 10 milioni.