domenica 29 novembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico per la 13ª giornata di Serie A. Attesi oltre 62mila spettatori, con il Distinto Nord-Ovest nuovamente riservato ai tifosi giallorossi e ancora qualche biglietto disponibile. Tutto quello che serve sapere per Roma-Monza , in programmaalloper la. Attesi oltre, con ilnuovamente riservato ai tifosi giallorossi e ancora qualche biglietto disponibile.

I cancelli apriranno alle 16:00, con il consiglio di arrivare almeno 90 minuti prima del calcio d'inizio per evitare code ai tornelli. Biglietti e abbonamenti sono esclusivamente in formato digitale: gli abbonamenti si usano solo sull'app «Il Mio Posto», mentre i biglietti si trovano sull'app o nel Wallet iOS/Android (con accesso NFC avvicinando lo smartphone al lettore). Gli screenshot non sono validi.

Dalle 16:00 al fischio d'inizio è attivo il box 4 di via Nigra, insieme al Contact Center AS Roma (06.89386000, mail o form). Per il cambio utilizzatore valgono solo i canali ufficiali del Club; la rivendita per abbonati Plus e Classic Extra (solo Big Match) è disponibile sull'app fino a 48 ore prima del match.

Nel prepartita, durante e dopo la partita saranno operativi tre punti vendita mobili: su Largo de Martino (altezza Pietrangeli), nel piazzale della Monte Mario e all'ingresso della Tribuna Tevere (lato obelisco).

Nell'area di parcheggio A6 su Viale dei Gladiatori i posti sono ridotti per i lavori al Centrale del Tennis: i possessori di pass A6 devono seguire le indicazioni del personale Sport e Salute sul posto. Per le persone con disabilità i posti sono limitati fino a esaurimento: in Via Nigra per non deambulanti con titolo Tribuna Tevere Disabili, su Viale dei Gladiatori per non deambulanti con Tribuna Monte Mario Disabili e in Viale Alberto Blanc per altre tipologie di disabilità.

Confermato il servizio «Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli» per il trasporto andata e ritorno e l'assistenza allo stadio dei tifosi con disabilità motoria in carrozzina, tramite veicoli Toyota forniti da KINTO e volontari della Protezione Civile Arvalia (prenotazioni dalle 9:00 alle 18:00, entro le 14:00 del giorno prima, per chi ha biglietto o abbonamento).

In Tribuna Monte Mario, con il supporto di Sport e Salute, è attiva la «Quiet Room» per i tifosi con disturbi sensoriali,uno spazio lontano da folla, rumori e luci forti. Prosegue infine «Food for the Community», il progetto dell'AS Roma con la Caritas diocesana di Roma per destinare alle comunità più fragili della Capitale le eccedenze alimentari delle aree hospitality dell'Olimpico.

(asroma)