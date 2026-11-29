Dopo il grande successo in Youth League
sul campo del Paris Saint-Germain, battuto per 2-1 grazie alla doppietta di Lorenzo Paratici
, che ha regalato ai giallorossi la qualificazione ai sedicesimi di finale, la Roma Primavera di Mattia Scala
vince ancora. Al Tre Fontane il match contro la Fiorentina lo decide Arena che al 72' va in gol sfruttando l'assist delizioso di Morucci. I giallorossi trovano un altro successo e salgano a quota 23 punti in classifica. Un bottino che vale il secondo posto in solitaria visto il pareggio interno del Parma contro il Como. I capitolini occupano la seconda piazza a due lunghezze dall'Inter capolista.
TABELLINO
ROMA (3-4-1-2): Kilvinger; Zinni, Basile (74' Carlaccini), Terlizzi; Marchetti, Arduini, Di Nunzio, Cama (86' Loreti); Guaglianone (74' Maccaroni); Arena (86' Vukoje), Paratici (65' Morucci). A disp.: Marcaccini, Bouaskar, Camara, Falcetta, Ballarin, Vasta. All. Mattia Scala
FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Beldenti D. (74' Barbone), Melani, Boskovic; Martini (81' Egharevba), Bonanno (58' Mataran), Beldenti S., Tosti; Pirró (46' Angeloni), Forte; Jallow (46' Campaniello) A disp.: Magalotti, Cianciulli, Atzeni Corduneanu, Colaciuri. All. Alessio Aliboni (Andreazzoli squalificato)
Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara. Assistenti: Domenico Colonna di Vasto e Giuseppe Bosco di Lanciano.
Marcatori: Arena 72'
CRONACA
SECONDO TEMPO
90' + 4 - Termina il match! Vince la Roma!
90' - Assegnati quattro minuti di recupero
80' - La Roma gestisce il vantaggio nella parte finale di gara senza correre rischi concreti
72' - Arenaaaaaaa!! Subito decisivo Morucci che con un pallonetto supera il portiere avversario, sulla sfera si avventa Arena che si fa trovare pronto e da due passi fa 1-0
64' - Cambio per la formazione di Scala: fuori Paratici per Morucci
50' - Traversa di Di Nunzio! Il centrocampista giallorosso colpisce il legno a pochi metri dalla porta
46' - Inizia la ripresa!
PRIMO TEMPO
45' - Duplice fischio al Tre Fontane
38' - Palo per la Fiorentina. Pirrò riceve al limite, si gira benissimo e fa partire il destro che colpisce il palo alla sinistra di Kilvinger
33' - Il primo giallo della gara è per Milani. Il difensore viola stende Arena al limite del lato sinistro dell'area di rigore
30' - Ancora Roma pericolosa: azione costruita sull'asse Arena-Paratici, poi Guaglianone protegge bene il pallone e calcia di sinistro dal limite dell'area, trovando la pronta respinta di Fei.
28' - Grandissima occasione per Cama. Di Nunzio vince un rimpallo con la palla che finisce sui piedi dell'esterno solo davanti a Fei, pallone alto sopra la traversa
24' - La Fiorentina prova a rendersi pericolosa in ripartenza con Jallow, ma la difesa giallorossa fa buona guardia.
20' - Baricentro della Roma alto,i ragazzi di Scala faticano a concretizzare negli ultimi metri
5' - Grande spunto di Guaglianone che si libera di tre avversari e lascia partire un diagonale che finisce di poco fuori lo specchio di Fei
3' - Il primo tiro in porta della Roma è di Arena, intervento semplice per Fei
1'- Fischio d'inizio al Tre Fontane