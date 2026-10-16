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Calciomercato Roma, dal Portogallo: giallorossi ancora sulle tracce di Doumbia. Ci sono anche Juve e Newcastle

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Doumbia
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La Roma segue ancora Issa Doumbia. Il centrocampista classe 2003, che ha esordito con la nazionale italiana allenata da Roberto Mancini durante la maxi sosta, in estate si è trasferito dal Venezia allo Sporting Lisbona. Durante la scorsa stagione Doumbia si è messo in mostra in Serie B con la maglia dei veneti e in estate ha attirato l'attenzione anche dei giallorossi. Lo Sporting Lisbona è riuscita ad accaparrarsi il centrocampista per 20 milioni di euro più tre di bonus.
Come riportato dal sito del quotidiano, la Roma segue ancora Doumbia, ma non è l'unico club che vorrebbe strapparlo ai portoghesi. Anche la Juventus, il Newcastle e il Brentford sono forti sul centrocampista che ha trovato anche il suo primo gol in Champions League nel successo contro il Lens nell'ultimo turno. I giallorossi, come svelato, si sono mossi in ritardo in estate per Doumbia, quando ormai lo Sporting stava definendo l'acquisto.
Lo Sporting Lisbona lo vuole blindare e non lo lascerà andare facilmente. Infatti, è stata inserita una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.
(abola.pt)
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