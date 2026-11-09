CORSI: "Il gap con l'Inter è minimo" - TREVISANI: "Con il gioco di Gasperini nessuno è indispensabile"

Roma chiude sabato all’Olimpico contro il Serie A e Champions League prima della sosta per le nazionali, con l’obiettivo di restare imbattuta in campionato. Ora, dodici giorni separano i giallorossi dalla trasferta di Parma. Dodici giorni durante i quali saranno dodici i giocatori a lasciare Trigoria per rispondere alle cMario Corsi. Mentre Riccardo Trevisani si sofferma su come la Roma sappia sopperire alle assenze: "Con l'impianto di gioco costruito da Gasperini nessuno è indispensabile". Lachiude sabatocontro il Sassuolo la serie di impegni ravvicinati e particolarmente impegnativi traprima della sosta per le nazionali, con l’obiettivo di restare imbattuta in campionato. Ora, dodici giorni separano i giallorossi dalla trasferta di. Dodici giorni durante i quali saranno dodici i giocatori a lasciare Trigoria per rispondere alle c onvocazioni delle rispettive nazionali , mentre il resto del gruppo potrà usufruire di tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti a Trigoria è fissata per mercoledì. Nell'etere romano si parla inevitabilmente di ambizioni: "Il gap con l'Inter è minimo" afferma. Mentresi sofferma su come la Roma sappia sopperire alle assenze: "Con l'impianto di gioco costruito da Gasperini nessuno è indispensabile".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Sulla carta poteva essere un turno favorevole e lo è stato. La Roma prende due punti alla Lazio e alla Juventus e addirittura tre al Como, regolato nell’entusiasmo dall’Inter. Mi sembra una squadra attrezzata ma non perfetta (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Raramente abbiamo ascoltato dichiarazioni con obiettivi così chiari e ambiziosi. Non ci si accontenta del secondo posto: bisogna seguire le ambizioni di chi guida la squadra.È vero, sono arrivate due sconfitte in Europa, ma la Roma ha sempre saputo reagire,anche nonostante i numerosi infortuni. È una squadra con una forte identità, che ha dimostrato di sapersi rialzare dopo le battute d’arresto. Sul fronte degli infortunati, le due settimane di pausa potranno essere preziose. Mancinir esterà a Trigoria: si tratta soltanto di un affaticamento muscolare. Svilar è ancora con il tutore, ma dovrebbe tornare a Parma.Anche Dybala avrà due settimane per ritrovare la condizione: non mi aspetto che sia indisponibile alla ripresa (LORENZO PES, Teleradiostereo 92.7)

La Roma deve guardare se stessa, oramai ha una consapevolezza importante e se la può giocare fino alla fine per le zone alte della classifica. A Gennaio sono sicuro che arriveranno due rinforzi di livello (LUCA FERRI, Radio Bruno Roma 101.5 FM)

Ho visto una squadra matura, che ha capito che 15 squadre in Serie A può batterle. Siamo consapevoli del fatto che i giallorossi possono gestire con tanti avversari. Ieri ci sono stati dei risultati che ti hanno permesso di accorciare la classifica. Sei vicino alla vetta, mentre l’Inter ha dato una bella dimostrazione di forza. La Lazio è una squadra credibile, ma tu stai lì. Secondo me è esattamente dove volevi stare con un calendario dopo la sosta che continua a sorriderti (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9 )

"Si parla tanto di una Roma senza Manu Kone, ma io vorrei focalizzare anche un altro giocatore ormai imprenscindibile da anni. Bryan Cristante sta disegnando calcio da quando è tornato, ma a Roma se dici una cosa cosi vieni visto in malo modo. Prima o poi qualcuno dovrà chiedere scusa a questo Ragazzo, il nostro Capitano" (ANDREA VERDENELLI, Radio Bruno Roma 101.5)

La Roma ha affrontato due squadre che successivamente hanno cambiato allenatore: una sorta di benedizione del calendario. Contro il Real Madrid la prestazione era stata positiva, mentre a Manchester erano emersi problemi, tra errori individuali e situazioni negative reiterate. Preoccupava soprattutto la sfida con il Sassuolo, anche perché dopo sarebbe arrivata la sosta. La Roma, invece, ha risposto con una partita molto seria, condizionata anche dalla volontà di non sbagliare dopo Manchester. La dimostrazione è che Gasperini ha costruito un impianto di gioco capace di funzionare anche senza Dybala, Pellegrini e Mancini: tutti importanti, ma nessuno indispensabile (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport 90.9 )

Se vuoi provare davvero a vincere lo scudetto, devi continuare così e non lasciare punti per strada contro questo tipo di avversarie. L’Inter ieri ha travolto il Como e ha dato ancora una volta l’impressione di essere la squadra da battere. Però il gap con la Roma, oggi, sembra ridotto al minimo: siamo lì e ce la giocheremo fino all’ultimo (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)