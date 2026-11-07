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Trigoria: Gasperini concede tre giorni di riposo. Ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì

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di Fabio D'Ascanio
gasperini
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La Roma va alla sosta per le nazionali con il sorriso. La squadra di Gasperini ha superato 3-0 il Sassuolo nell'ultimo dei 9 impegni in 27 giorni. Un altro successo in campionato per i giallorossi, ancora imbattuti dopo 11 giornate. Ora la sosta per le nazionali di novembre: saranno ben 12 i calciatori romanisti che partiranno in giro per il mondo. Gian Piero Gasperini ha concesso tre giorni di riposo al resto della squadra. La ripresa degli allenamenti a Trigoria, infatti, è fissata per mercoledì. 

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