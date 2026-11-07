Trigoria: Gasperini concede tre giorni di riposo. Ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì

Trigoria: Gasperini concede tre giorni di riposo. Ripresa degli allenamenti fissata per mercoledìTrigoria
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Roma, 31 gol dopo 11 giornate: ecco quante volte è successo negli ultimi 65 anni
La Roma non smette di segnare. La squadra di Gian Piero Gasperini, con il tris contro il Sassuolo, ha raggiunto 31 reti dopo 11 giornate di Serie A. Un dato straordinario, che vale non solo il miglior...
La Roma non perde da 18 giornate in Serie A
La Roma non perde da 18 giornate in Serie A. Una striscia, al momento, che vale l'ottavo posto in questa speciale classifica. A 30, davanti a tutti, c'è la squadra giallorossa allenata da Liedholm ne...
Roma-Sassuolo, Aquilani: "Non c'è stata partita. Il responsabile sono io, bisogna fare di più"
Al termine della sfida dello stadio Olimpico che ha visto la Roma imporsi per 3-0 contro il Sassuolo, il tecnico neroverde Alberto Aquilani è intervenuto ai microfoni dei cronisti per analizzare l'and...