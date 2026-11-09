Calciomercato Roma: avviati i colloqui per il rinnovo di Hermoso

Calciomercato Roma: avviati i colloqui per il rinnovo di HermosoMercato
Altri due di contratto e opzione per il terzo anno. C'è la volontà delle parti a rinnovare, trattativa è già in corso vista la scadenza del contratto a giugno. Hermoso rimarrà come punto fermo della difesa, con 8 gol già segnati in 49 partite da titolare, 3 in questa stagione https://t.co/YOlvwzNr7G— Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 9, 2026
APPENA ARRIVATO
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