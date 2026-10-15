Totti in tribuna. Prima della partita vede Friedkin jr

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Donyell Malen non smette di segnare. L'attaccante olandese, ieri sera, ha trovato i suoi primi gol in Champions League con la maglia della Roma. Una doppietta amara a causa della folle rimonta del Rea...
La Roma perde nella seconda giornata di Champions League contro il Real Madrid. Una partita rocambolesca, che ha visto la squadra giallorossa uscire sconfitta dopo aver condotto fino a pochi minuti da...
José Mourinho torna all'Olimpico per affrontare la Roma e lo fa con una vittoria. Il Real Madrid rimonta clamorosamente la Roma nel giro di pochi minuti e vince per 3-4. Il tecnico portoghese al termi...
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