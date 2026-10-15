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Totti in tribuna. Prima della partita vede Friedkin jr

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
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In quest'Olimpico sold out non poteva mancare una serie (lunga) di volti noti. [...] Totti - applauditissimo come sempre dai tifosi romanisti - ha incontrato in una sala riservata dell'Olimpico Corbin Friedkin, il figlio di Dan. L'ex capitano, in tribuna con la fidanzata Noemi, ha salutato anche il Ceo del club John Galantic.
(gasport)

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