VIDEO - Totti: "La Roma può giocarsela con il Real. Mourinho merita un grande tributo"

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma ospiterà il Genoa sabato 17 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Attraverso i propri canali ufficiali, il club giallorosso ha annunciato che sarà disponibile per i tifosi anche il settore...
È stato già deturpato il murale realizzato da Drugi per il ritorno di José Mourinho a Roma. L'opera, comparsa nei giorni scorsi in vista della sfida di Champions League tra i giallorossi e il Real Mad...
Secondo impegno europeo per la Roma Primavera, che oggi alle 14:00 ospita il Real Madrid allo Stadio Tre Fontane, nella seconda giornata della fase campionato di Youth League. I ragazzi di Mattia Scal...
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