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VIDEO - Totti: "La Roma può giocarsela con il Real. Mourinho merita un grande tributo"

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di Paolo Rosi
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Francesco Totti ha parlato della sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma questa sera allo stadio Olimpico. In occasione della presentazione della 65ª edizione dell'album di figurine Panini, l'ex capitano giallorosso, oggi ambasciatore della Lega Serie A, ha commentato le possibilità della squadra di Gian Piero Gasperini contro gli spagnoli.
«Se la gioca, sì, se la gioca, anche se poi di fronte ha sempre una squadra come il Real Madrid», ha dichiarato Totti. L'ex numero 10 ha sottolineato le difficoltà della partita, ricordando però il peso del fattore campo: «Partita di Champions, una partita difficile per entrambi. Quando viene a giocare all'Olimpico con 70.000 persone, non è semplice».
Totti ha dedicato un pensiero anche a José Mourinho, che tornerà all'Olimpico da avversario. «In questa città e con questa squadra ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo», ha affermato, auspicando un'accoglienza speciale per il tecnico portoghese.

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