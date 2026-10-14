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VIDEO - Mourinho: "Se potessi darei un abbraccio individuale a tutti i romanisti"

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di Fabio D'Ascanio
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José Mourinho torna all'Olimpico da avversario della Roma. Stasera, alle ore 21, andrà in scena Roma-Real Madrid, match valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Un incontro carico di significati per il popolo giallorosso: il ritorno della Champions all'Olimpico e anche quello del tecnico portoghese. In un'intervista rilasciata a Primevideo Sport, Mourinho ha mandato un messaggio d'amore ai tifosi giallorossi: "Se potessi darei un abbraccio individuale a tutti loro, non è possibile e darò un abbraccio globale. È sempre casa mia, però domani durante la partita io dimentico e anche voi".

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