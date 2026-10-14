VIDEO - Mourinho: "Se potessi darei un abbraccio individuale a tutti i romanisti"

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Tutto pronto per Roma-Real Madrid, sfida valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League, in programma questa sera alle 21:00 allo Stadio Olimpico. In vista dell'importante ap...
LR24 (A. CIARDI) - Esistono i giudici dei sentimenti. Che valutano come ci si debba comportare e sentenziano di conseguenza. Si pongono su un piedistallo di materiale inesistente, impalpabile. Si appr...
Notte stellare allo stadio Olimpico. La Roma torna a giocare in Champions League davanti al proprio pubblico. Stasera, alle ore 21, arriva il Real Madrid dell'ex José Mourinho. Il club giallorosso ha...
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