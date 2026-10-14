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VIDEO - Totti: "La Roma può competere per lo scudetto. Gasperini il valore aggiunto. Mi sarebbe piaciuto giocare con Malen"

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di Matteo Esposito
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Francesco Totti ha parlato della Roma e della sfida di questa sera contro il Real Madrid a margine della presentazione dell'album Panini. L'ex capitano giallorosso ha elogiato il lavoro di Gian Piero Gasperini, soffermandosi anche sulle ambizioni della squadra, sul ritorno di José Mourinho all'Olimpico e su un suo possibile rientro in società.
Come giudica la Roma di Gasperini?
"Tutta la Roma sta facendo bene, ma il valore aggiunto è Gasperini: sta creando un grande gruppo che ha voglia di vincere"
La Roma può lottare per lo scudetto?
"La Roma può competere per lo scudetto: l’Inter ha una marcia in più, ma può darle filo da torcere"
Stasera c'è Roma-Real Madrid, la Roma se la può giocare come ai tuoi tempi?
"Se la gioca, anche se poi davanti c'è il Real, che non è il Real Madrid dei tempi nostri dove erano veramente Galacticos. Bisogna sempre portare rispetto, è una partita di Champions difficile per entrambe. Quando vieni a giocare all'Olimpico con 70 mila persone non è semplice."
Ci sarà anche l'emozione di Mourinho che torna
"Si, penso che oggi ci sarà una grande accoglienza. Il mister ha dato tanto a questa città e a questa squadra. Ha fatto due finali europee consecutive perciò è doveroso quest'omaggio."
Ti aspettavi questa Lazio?
"Sinceramente no, ma è una squadra che sta facendo bene perciò Chapeau"
Un giudizio su Chivu e sull'Inter?
"Chivu è un grande allenatore, sta dimostrando di essere all’altezza. L’Inter può arrivare in fondo in tutte le competizioni e vincere la Champions."
C'è qualcuno in Serie A che le ricorda Totti?
"Io non me lo ricordo (ride, ndr)"
Le sarebbe piaciuto giocare con Malen?
"Si anche perché è un grandissimo giocatore. Da quando è arrivato si è espresso ai massimi livelli, stiamo parlando di un top player, spero continui così."
Un pensiero sulla Nazionale e su un possibile ritorno alla Roma?
"La Nazionale di Mancini mi ha fatto una buona impressione, peggio non si poteva fare. Diamogli tempo, è un ottimo allenatore. Se torno alla Roma? No."

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