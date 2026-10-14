VIDEO - Totti: "La Roma può competere per lo scudetto. Gasperini il valore aggiunto. Mi sarebbe piaciuto giocare con Malen"

🗣️ Francesco #Totti a margine della presentazione dell’album Panini: "Tutta la Roma sta facendo bene, ma il valore aggiunto è Gasperini: sta creando un grande gruppo" "La Roma può competere per lo scudetto: l’Inter ha una marcia in più, ma può darle filo da torcere. Chapeau alla Lazio che merita di essere lì" "Chivu è un grande allenatore, sta dimostrando di essere all’altezza. L’Inter può arrivare in fondo in tutte le competizioni e vincere la Champions" "Se in Serie A qualcuno mi ricorda Totti? Io non me lo ricordo (ride, ndr)… Il Pallone d’Oro lo darei a Kane" "La Roma contro il Real se la può giocare, ci sarà una grande accoglienza per Mourinho perché ha dato tanto alla Roma" "La Nazionale di Mancini mi ha fatto una buona impressione, peggio non si poteva fare. Diamogli tempo, è un ottimo allenatore. Se torno alla Roma? No" 🎥 @GiokerMusso— calciomercato.it (@calciomercatoit) October 14, 2026
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La Roma ospiterà il Genoa sabato 17 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Attraverso i propri canali ufficiali, il club giallorosso ha annunciato che sarà disponibile per i tifosi anche il settore...
Francesco Totti ha parlato della sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma questa sera allo stadio Olimpico. In occasione della presentazione della 65ª edizione dell'album di figu...
È stato già deturpato il murale realizzato da Drugi per il ritorno di José Mourinho a Roma. L'opera, comparsa nei giorni scorsi in vista della sfida di Champions League tra i giallorossi e il Real Mad...
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