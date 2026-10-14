VIDEO - Totti sceglie la sua top 11: ci sono De Rossi e e Salah

Francesco Totti sceglie la sua top 11 tra tutti i giocatori con cui ha giocato in carriera tra Roma e nazionale. Ecco le scelte della leggenda giallorossa in un'intervista rilasciata a rsi sport: in porta c'è Buffon, in difesa ancora campioni con Cafu, Nesta, Maldini e Candela. A centrocampo De Rossi e Pirlo, sulla trequarti Totti si sceglie affiancato da Salah e Del Piero. Il centravanti è Batistuta.