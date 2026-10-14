News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

VIDEO - Totti sceglie la sua top 11: ci sono De Rossi e e Salah

Altre
di Fabio D'Ascanio
Totti
Aggiungi come fonte preferita su Google
Francesco Totti sceglie la sua top 11 tra tutti i giocatori con cui ha giocato in carriera tra Roma e nazionale. Ecco le scelte della leggenda giallorossa in un'intervista rilasciata a rsi sport: in porta c'è Buffon, in difesa ancora campioni con Cafu, Nesta, Maldini e Candela. A centrocampo De Rossi e Pirlo, sulla trequarti Totti si sceglie affiancato da Salah e Del Piero. Il centravanti è Batistuta

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

images (96)

Florenzi: "Con Mourinho c'era stato un approccio per tornare, ma la società aveva altri piani. La mia idea era di rimanere tutta la carriera alla Roma"

Percorso nel settore giovanile e poi l'esplosione in prima squadra. Alessandro Florenzi ha vissuto il suo sogno con la Roma, prima della fine della storia arrivata in maniera abbastanza brusca nel gen...

gasperini

Il gran giorno di Roma-Real. Gasperini punge Mourinho

LEGGO (F. BALZANI) - La prima di Champions in casa dopo sette anni. Ma anche il ritorno del grande ex Mourinho e la sfida alla squadra più vincente della storia. Insomma non ci sono scuse per perdersi...

gasperinicapello

Capello: "La Roma non deve avere timore. Gasperini giocherà uomo su uomo e può creare problemi al Real Madrid"

Tra i doppi ex della sfida tra Roma e Real Madrid c'è anche Fabio Capello che ha potuto sedere sulla panchina di entrambe le squadre. Capello, campione d'Italia con la Roma nel 2001 e per due volte ca...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "Dobbiamo capire quanto possiamo essere competitivi. Mourinho? Ha la capacità di farsi acquistare grandi giocatori. Qui lo hanno amato"

Mou

Mourinho: "I romanisti sono speciali. Devo dimenticare contro chi gioco. Stanotte non dormirò" (VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-13 at 18.22.21

Roma-Real Madrid: circa un centinaio di tifosi davanti all'hotel che ospita la squadra di Mourinho (FOTO E VIDEO)

Mourinho

Mourinho a Sky: "Mai nemico con i tifosi della Roma, ma avversari per 90'. A Gasperini non invidio nulla"

IMG_0789

Como-Roma, la spiegazione di Fabbri sul contatto Wesley-Diao: "Fa di tutto per non prenderlo" (VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-13 at 14.29.28

MALEN: "Siamo concentrati su noi stessi. Contro il Como non volevo fare male a nessuno, ho chiesto scusa alla squadra. Domani sarà speciale"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Loading