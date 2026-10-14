Anche Totti è atteso all'Olimpico

Ecco 67mila cuori giallorossi per la notte del Real Madrid. Tutto esaurito, cori e striscioni per Mourinho, con Totti possibile spettatore d'eccezione: l'Olimpico si prepara a vivere una serata carica di emozioni. Roma-Real Madrid пол è una partita come le altre. È una notte da vivere tutta d'un fiato, con i tifosi pronti a trasformare Olimpico in una bolgia e a spingere la squadra in una sfida dal fascino straordinario. [...]

Sarà soprattutto una notte di sentimenti, nel segno di José. Prima della partita, lo stadio renderà omaggio allo Special One con cori, striscioni e probabilmente una scenografia. Un abbraccio allo Special One, atteso all'Olimpico con Il Real, per celebrare un legame che il tempo non ha cancellato. Perché Mourinho, a Roma, è ancora uno di famiglia. E potrebbe esserci anche Francesco Totti, invitato dalla società ad assistere alla grande sfida. Un ritorno speciale per chi quella partita l'ha vissuta da protagonista, con la numero 10 sulle spalle e il popolo giallorosso a spingerlo. La sua eventuale presenza aggiungerebbe un'altra pennellata di nostalgia a una notte già ricca di significati.

(corsport)