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Torna Pisilli con altri due romanisti

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Pisilli
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IL TEMPO - La Nazionale italiana tornerà a radunarsi domenica sera a Coverciano in vista delle ultime due gare del girone di Nations League con Francia e Belgio. Già sicura almeno del terzo posto e di essere quindi tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni europee in programma il 6 dicembre a Belfast, l'Italia va a caccia di altri punti per ipotecare la permanenza nella Lega A e con l'ambizione di chiudere il girone nelle prime due posizioni conquistando il pass per i quarti.
Mancini ha convocato 31 calciatori di cui quattro esordienti: il centrocampista classe 2009 del Como Riccardo Cassano, il centrocampista classe 2008 del Parma Simone Lontani, l'attaccante classe 2006 del Milan Alphadjo Cisse e l'attaccante classe 2007 del Como Mattia Liberali.
Sono tre i giocatori della Roma tra cui Pisilli, che l'ultima volta era rimasto in Under 21. Conferme per i difensori Ghilardi e Mancini. Sul fronte biancoceleste c'è Frattesi.

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