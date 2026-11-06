Torna Pisilli con altri due romanisti

Col Sassuolo l’Olimpico verso il sold out: aperto anche il Distinto Nord-Ovest

nov 06, 8:06

L’Olimpico si prepara a vestirsi a festa. Sabato alle 20.45 la Roma ospita il Sassuolo e il sold out è ormai dietro l’angolo: la disponibilità dei biglietti sta già terminando e, per accontentare le t...