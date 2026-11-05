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Europa League, la Juventus passa in Olanda: 1-2 contro l'AZ. I risultati delle partite delle 21:00

Coppe europee
di Paolo Rosi
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Colpo esterno importante per la Juventus nella quarta giornata della League Phase di Europa League. All'AFAS Stadion, i bianconeri superano l'AZ Alkmaar per 2-1 e salgono a quota 10 punti, raggiungendo il quinto posto in classifica.
La sfida si indirizza nel primo tempo grazie all'uno-due firmato da Koopmeiners al 19' e da Kolo Muani al 37'. Nella ripresa i padroni di casa provano a riaprire i giochi nel finale con la rete di Meerdink all'88', ma la formazione bianconera resiste e porta a casa tre punti pesanti per il cammino europeo.
Tutti i risultati delle partite delle 21:00:
  • Leverkusen-Marseille 0-1
  • Benfica-Lech Poznań 3-1
  • Celta Vigo-Union St.Gilloise 1-2
  • Celtic-Beşiktaş 3-2
  • Hapoel Beer Sheva-OFI Crete 0-2
  • Sturm Graz-NK Celje 2-3
  • Sunderland-Dinamo Zagreb 0-2
  • Torreense-Ararat Armenia 3-2

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