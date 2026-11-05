Europa League, la Juventus passa in Olanda: 1-2 contro l'AZ. I risultati delle partite delle 21:00

Angelozzi (ex ds Cagliari): "L'anno scorso Massara non ha voluto cedere completamente Romano. Il Cagliari ha fatto un grande colpo"

nov 05, 22:46

Alessandro Romano si è messo in luce lontano dalla Capitale. Il centrocampista classe 2006, cresciuto nel vivaio della Roma e oggi centrocampista del Cagliari, sta mostrando le sue qualità, guadagnand...