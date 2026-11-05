Europa League, la Juventus passa in Olanda: 1-2 contro l'AZ. I risultati delle partite delle 21:00

Europa League, la Juventus passa in Olanda: 1-2 contro l'AZ. I risultati delle partite delle 21:00Coppe europee
- Leverkusen-Marseille 0-1
- Benfica-Lech Poznań 3-1
- Celta Vigo-Union St.Gilloise 1-2
- Celtic-Beşiktaş 3-2
- Hapoel Beer Sheva-OFI Crete 0-2
- Sturm Graz-NK Celje 2-3
- Sunderland-Dinamo Zagreb 0-2
- Torreense-Ararat Armenia 3-2
Europa League
Fase campionato
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|13
|3
|10
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|9
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|3
|8
|10
|4
|3
|1
|0
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|2
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APPENA ARRIVATO
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