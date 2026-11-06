Col Sassuolo l’Olimpico verso il sold out: aperto anche il Distinto Nord-Ovest

L’Olimpico si prepara a vestirsi a festa. Sabato alle 20.45 la Roma ospita il Sassuolo e il sold out è ormai dietro l’angolo: la disponibilità dei biglietti sta già terminando e, per accontentare le tante richieste, è stato aperto anche il Distinto Nord-Ovest, il settore che di solito ospita i tifosi avversari.

La risposta d’amore e di passione arriva dopo la grande delusione europea, il ko in Un segnale chiaro, che racconta più di mille parole il legame tra la squadra e la sua gente., il ko in Champions League con il Manchester United che ha lasciato il segno. Ma il popolo giallorosso non si volta dall’altra parte: davanti alla ferita sceglie ancora una volta di stringersi attorno ai suoi colori, di riempire gli spalti e di spingere la squadra. [...]

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, infatti, la Roma sarà attesa da due trasferte, dal coefficiente di difficoltà decisamente distante: il 21 al Tardini di Parma contro i gialloblù e poi a Parigi col PSG per la quinta giornata della League Phase della Champions League, e tornerà in casa soltanto il 29 novembre contro il Monza per affrontare gli uomini di Juric.

(Il Romanista)