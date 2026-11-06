Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Col Sassuolo l’Olimpico verso il sold out: aperto anche il Distinto Nord-Ovest

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
stadio olimpico roma feyenoord
Aggiungi come fonte preferita su Google
L’Olimpico si prepara a vestirsi a festa. Sabato alle 20.45 la Roma ospita il Sassuolo e il sold out è ormai dietro l’angolo: la disponibilità dei biglietti sta già terminando e, per accontentare le tante richieste, è stato aperto anche il Distinto Nord-Ovest, il settore che di solito ospita i tifosi avversari.
Un segnale chiaro, che racconta più di mille parole il legame tra la squadra e la sua gente. La risposta d’amore e di passione arriva dopo la grande delusione europea, il ko in Champions League con il Manchester United che ha lasciato il segno. Ma il popolo giallorosso non si volta dall’altra parte: davanti alla ferita sceglie ancora una volta di stringersi attorno ai suoi colori, di riempire gli spalti e di spingere la squadra. [...]
Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, infatti, la Roma sarà attesa da due trasferte, dal coefficiente di difficoltà decisamente distante: il 21 al Tardini di Parma contro i gialloblù e poi a Parigi col PSG per la quinta giornata della League Phase della Champions League, e tornerà in casa soltanto il 29 novembre contro il Monza per affrontare gli uomini di Juric.
(Il Romanista)

Leggi anche

Gollini verso il forfait. Koné punta al rientroGollini verso il forfait. Koné punta al rientro
All’improvviso la Roma si scopre meno protetta. Gollini tenta il recuperoAll’improvviso la Roma si scopre meno protetta. Gollini tenta il recupero
Senza Svilar quasi triplicati i gol subitiSenza Svilar quasi triplicati i gol subiti
Champions LeagueRoma-Sassuolo

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

WhatsApp Image 2026-10-31 at 18.41.24

Calendario, un assist da primato

La Roma è in cima al gran premio della montagna e d’ora in avanti il percorso sembra scollinare un poco rispetto ai tanti impegni tra guardi già affrontati. Il Sassuolo in casa domani, poi il Parma do...

Svilar

Senza Svilar quasi triplicati i gol subiti

Dopo la sosta tornerà Svilar e Gasp non vede l’ora. Senza di lui, infatti, il muro giallorosso ha iniziato a scricchiolare e ora fa addirittura acqua. Con Mile in porta, infatti, la Roma ha subito 4 g...

Pisilli

Torna Pisilli con altri due romanisti

IL TEMPO - La Nazionale italiana tornerà a radunarsi domenica sera a Coverciano in vista delle ultime due gare del girone di Nations League con Francia e Belgio. Già sicura almeno del terzo posto e di...

NOTIZIE POPOLARI
images - 2026-11-03T233659.008

Manchester United-Roma: la spiegazione della Uefa sulla ripetizione del rigore. Nessun commento sul fallo di Mancini

hojbjerg

Calciomercato Roma: l'obiettivo è rinforzare il centrocampo. Non tramonta del tutto l'idea Hojbjerg

Buba

Calciomercato Roma: l'Eintracht Francoforte su Buba Sangaré. I giallorossi hanno mantenuto il 20% sulla futura rivendita

romano

Angelozzi (ex ds Cagliari): "L'anno scorso Massara non ha voluto cedere completamente Romano. Il Cagliari ha fatto un grande colpo"

de roon genoa

DE ROON: "Sapevo che venire alla Roma sarebbe stato un passaggio difficile, poi non ho avuto dubbi. A contare sono i fatti"

eNDRICK

Calciomercato Roma: per gennaio resta viva la pista Endrick. Contatti con l'entourage del calciatore

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Loading