Svilar torna tra i pali: la Roma ritrova a Parma il suo numero uno

La Roma ha attraversato nove partite cambiando due portieri e incassando quattordici gol. Ora Gasperini può tornare al punto da cui era partito: Mile Svilar tra i pali. Sabato a Parma, alla ripresa del campionato, il numero 99 è pronto a riprendersi guanti e maglia da titolare. E insieme a lui la Roma spera di ritrovare quella sicurezza che a inizio stagione aveva fatto della difesa una delle sue armi migliori.

I numeri raccontano la distanza. Nelle prime sei presenze stagionali di Svilar (...) i giallorossi avevano incassato quattro reti: 0,67 a partita. Nelle nove gare successive ne sono arrivate quattordici, 1,56 a incontro. (...) Il filo si era spezzato il 2 ottobre a Trigoria, durante l'allenamento. Una frattura da stress non scomposta al quinto dito del piede destro, almeno un mese di stop. (...) Mercoledì Svilar ha tolto il tutore, rimesso gli scarpini e ricominciato a lavorare sul campo; davanti ha una settimana piena di lavoro per completare il percorso verso il Tardini.

Gasperini ritrova così uno dei suoi giocatori più preziosi (...). A Parma può anche festeggiare la centesima presenza in campionato. Il ritorno arriva prima di un tratto di calendario che chiede solidità: Parma sabato, Paris Saint-Germain in Champions quattro giorni dopo. Per la Roma, terza in classifica, significa recuperare un punto fermo proprio mentre si prepara a difendere quanto ha costruito.

(Repubblica)